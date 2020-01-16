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Güney Kıbrıs’ta, A gribiyle ilgili teyakkuz

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Güney Kıbrıs’ta, A gribiyle ilgili gelişmeleri çok yakından takip eden yetkili devlet birimlerinin, teyakkuzda oldukları haber verildi.
Güney Kıbrıs’ta, A gribiyle ilgili teyakkuz

Güney Kıbrıs’ta, A gribiyle ilgili gelişmeleri çok yakından takip eden yetkili devlet birimlerinin, teyakkuzda oldukları haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta 30 Aralık’tan 13 Ocak tarihine kadar, 109 doğrulanmış A gribi vakası kayda geçirildiğini ve bunların yüzde 60’ının çocuk olduğunu yazan Fileleftheros, vakaların çoğunluğunun Limasol’da görüldüğünü belirtti.

Uzmanların doğrulanmış vakaların şimdilik endişeye neden olmadığını vurguladıklarını kaydeden gazete, uzmanların Ocak ayı sonu ile Şubat ayı başında grip salgınını artmasını beklediklerini belirtti.

Gazeteye göre Rum Tıp Hizmetleri Müdürü Elizabeth Konstantinu ise açıklamasında, şu an grip salgınından söz edemeyeceklerini savunarak, A gribinin canlılığının geçtiğimiz yıl aynı dönemine göre, oldukça düşük seviyede olduğunu söyledi.

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