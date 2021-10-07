Güney Kıbrıs’ta ASGARİ ÜCRET’e tepkiler! İlk altı ay için 870 Euro!

Güney Kıbrıs’ta ASGARİ ÜCRET’e tepkiler!
Alihia gazetesi ,Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki asgari ücretin ilk altı ay için 870, aynı iş yerinde çalışılmaya devam etmesi durumunda ise aylık 924 Euro olduğuna dikkat çekti.
Güney Kıbrıs’ta ASGARİ ÜCRET’e tepkiler!
Alihia gazetesi ,Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki asgari ücretin ilk altı ay için 870, aynı iş yerinde çalışılmaya devam etmesi durumunda ise aylık 924 Euro olduğuna dikkat çekti.
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