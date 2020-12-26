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Güney Kıbrıs’ta aşılama yarın, huzurevleri ile referans hastanesinde başlıyor

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Güney Kıbrıs’ta aşılama yarın, huzurevleri ile referans hastanesinde başlıyor.
Güney Kıbrıs’ta aşılama yarın, huzurevleri ile referans hastanesinde başlıyor

Güney Kıbrıs bugün öğle saatlerinde Avrupa Birliği’nin sağladığı Covid-19 aşılarının ilk partisini teslim aldı.

Rum haber kaynakları, aşıların saat 13.00 sularında Larnaka Havalimanı’na getirildiğini ve AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu ile Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu tarafından teslim alındığını duyurdu.

Kiriakidu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç ay süren yoğun çalışmanın ardından ilk parti aşıların bugün, tüm AB üyesi ülkelere eşzamanlı olarak gittiğini ve bu anın oldukça duygusal olduğunu ifade etti.

“AŞILAR UZUN YOLUN SONUNA GELİNDİĞİNE DAİR MORAL VERDİ”

Yoannu ise bugünün, Avrupa’nın ve dünyanın diğer ülkelerinin sağlıktaki bu büyük krizle mücadele için gösterdiği çabada dönüm noktası olduğunu kaydederek, aşıların teslim alınmasıyla birlikte iyimser duyguların hakim olduğunu ve bu uzun yolun sonuna gelindiğine dair moral verdiğini belirtti.

 

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