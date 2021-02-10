  • BIST 1.544
  • Altın 417,589
  • Dolar 7,0574
  • Euro 8,5508
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Güney Kıbrıs'ta Covıd 19 Kısıtlamaları 28 Şubat’a Kadar Uzatıldı

» »
Güney Kıbrıs'ta Covıd 19 Kısıtlamaları 28 Şubat’a Kadar Uzatıldı
Güney Kıbrıs'ta Covıd 19 Kısıtlamaları 28 Şubat’a Kadar Uzatıldı

Rum Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs dahil birçok Avrupa ülkesinde saptanan yeni, daha agresif ve daha çabuk bulaşan mutasyona uğramış Covid 19 virüsüyle ilgili kaygıyı dikkate alarak koronavirüse karşı alınan kısıtlama önlemlerini 28 Şubat 2021’e kadar uzattı.

Rum haber kaynaklarına göre, pandeminin yönetilmesi için oluşturulan bakanlar komitesinin, kısıtlamaların daha yavaş ve dikkatli kaldırılması gerektiği yönündeki telkinini benimseyen Bakanlar Kurulu’nun virüsün mutasyona uğramasını da göz önünde bulundurdu.

Komite, epidemiyolojik verilerdeki olumlu gelişmelere rağmen, 8 Şubat’ta başlanan kısmi açılmanın sonuçlarının ancak gelecek haftalarda alınabileceğinden tedbirlerin devamından yana tavır koymuştu.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca çalışanların, haftalık antijen hızlı test metodu ile kontrol edilmesi programının devamına da karar verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis Güney Kıbrıs’ta08 Şubat 2021 Pazartesi 14:15
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis Güney Kıbrıs’a Gidiyor08 Şubat 2021 Pazartesi 10:15
  • Güney'de tehdit:''80 Bin Bitcoin yollamazsanız anaokullarını bombalarız!''06 Şubat 2021 Cumartesi 16:09
  • Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin Baf Ziyareti Olaylı Geçti06 Şubat 2021 Cumartesi 15:16
  • Kusios: “Başkanın saklayacak bir şeyi yok”06 Şubat 2021 Cumartesi 14:14
  • Güney Kıbrıs'ta Covid-19'dan 2 ölüm05 Şubat 2021 Cuma 21:14
  • Anastasiadis’in Seyşeller Seyahatleri Mercek Altında05 Şubat 2021 Cuma 14:59
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Taraflardan Uzlaşı İstiyor05 Şubat 2021 Cuma 13:59
  • Anaokuluna Yapılan Bomba İhbarı Asılsız Çıktı04 Şubat 2021 Perşembe 16:59
  • Rum Liman Polisi KKTC’den Gittiği İddia Edilen Gemi Nedeniyle Teyakkuza Geçti04 Şubat 2021 Perşembe 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti