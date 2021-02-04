Güney Kıbrıs’ta Görülen Mutasyonlu Virüs Vakaları Nedeniyle Daha Sıkı Tedbirler Alınıyor

Güney Kıbrıs’ta görülen mutasyonlu koronavirüs vakaları nedeniyle, Cumartesi gününden itibaren yurt dışından gidecek yolcular için daha sıkı tedbirler uygulanacağı bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta görülen mutasyonlu koronavirüs vakaları nedeniyle, Cumartesi gününden itibaren yurt dışından gidecek yolcular için daha sıkı tedbirler uygulanacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a Cumartesi gününden itibaren yurtdışından gidecek olanların 72 saat süreyle kendilerini izole etmeleri ve ardından, ücretini kendilerinin ödeyeceği PCR testini yaptırmaları gerektiğini yazdı.

Gazete, B kategorisindeki ülkelerden gelecek yolcuların, en geç 72 saat öncesine kadar yapılmış negatif PCR test sonucu sunmalarının yanı sıra, Larnaka ve Baf Havalimanlarında yeniden PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunacağını kaydetti.

MUTASYONA UĞRAYAN KORONAVİRÜS TAŞIYAN 9 VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ta, mutasyona uğrayan koronavirüs taşıyan 9 vaka tespit edildiğini yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 22-28 Ocak arasında toplanan ve Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde tetkik edilen 24 numuneden 9’unun, İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüs olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gazete, taramada, Güney Afrika veya Brezilya’da mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadığının açıklandığını belirtti.

Haberde, dün yapılan açıklamayla birlikte Güney Kıbrıs’ta şu ana kadarki toplam koronavirüs vakalarının 31 bin 263’e, virüsten ölenlerin sayısının da 203’e ulaştığı ifade edildi.