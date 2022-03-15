  • BIST 2.086,11
  • Altın 918.304
  • Dolar 14.7956
  • Euro 16.2786
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Güney Kıbrıs'ta hassas gruplara ve sağlık çalışanlarına 4’üncü doz aşı yapılması tavsiye edildi

» »
Güney Kıbrıs’taki Ulusal Aşı Danışma Komitesi’nin yaşlı,  hassas gruplara ve sağlık çalışanlarına 4’üncü doz aşı yapılması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta hassas gruplara ve sağlık çalışanlarına 4’üncü doz aşı yapılması tavsiye edildi

Güney Kıbrıs’taki Ulusal Aşı Danışma Komitesi’nin yaşlı,  hassas gruplara ve sağlık çalışanlarına 4’üncü doz aşı yapılması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, 4’üncü doz aşının, 70 yaş üzeri olanlara, yaşlarından bağımsız olarak huzurevlerinde ve diğer kapalı yerlerde çalışan sağlık çalışanlarına ve hassas gruplara mensup kişilere yapılmasının tavsiye edildiğini yazdı.

Gazete haberinde, Aşı Danışma Komitesi’nin, mRNA aşısıyla 12 yaş üstü kişilerin de 3’üncü doz aşı yaptırması tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Habere göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı Danışma Komitesi, dün Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, “test to stay” uygulamasının, ana okul ve okul öncesine genişletilmesine de karar verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nuris: Türkiye Arabuluculuk Rolü Üstlenecek En Son Ülke14 Mart 2022 Pazartesi 20:05
  • Güney Kıbrıs da pahalılıktan yakınıyor!13 Mart 2022 Pazar 17:15
  • Rum GYÖ’lerine, “Daha Cazip Hale Getirecek İngiliz Aşısı”13 Mart 2022 Pazar 14:58
  • Lefkoşa’nın Güneyinde Putin’e Destek Eylemi Düzenlendi13 Mart 2022 Pazar 14:25
  • Turizm Modelinde Değişiklik13 Mart 2022 Pazar 13:10
  • Kargo ile Uyuşturucu13 Mart 2022 Pazar 12:53
  • Rum Otomobil Derneği Vettel’in “Cezalandırılması” İstendi13 Mart 2022 Pazar 12:39
  • Rum Yönetiminden Ortaklarına “Her Parlayan Altın Değil”13 Mart 2022 Pazar 12:22
  • Kasulidis: İsrail Bizimle İlişkilerini Dikkate Almadan Hareket Etmez12 Mart 2022 Cumartesi 14:58
  • Rum Polis Gücünde Kadınların Oranı12 Mart 2022 Cumartesi 14:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti