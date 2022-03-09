Güney Kıbrıs'ta Hellimde Ticari Marka İle Menşe İsmi Korumalı Ürün Tartışması

Güney Kıbrıs’ta 1 Ekim 2021 itibarıyla Menşe İsmi Korumalı Ürün (POP) ibareli hellim üretilmesi gerekmesine rağmen, peynir üreticilerinin bunu yapmayı reddedip, mevcut ticari marka uyarınca üretim yapmak istedikleri ve hellim prototipinde değişiklik için baskı yaptıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Hellim: 2021’de Kıbrıs’ta Hiçbir Denetim Yapılmadı… Tarım Bakanı Bureau Veritas Tarafından Marka Denetimi Öneriyor” başlıklı haberinde, peynir üreticilerinin hellim prototipi ve ticari marka zemininde üretim yapmak istediklerini ve her ikisinin de “Halloumi” ismini taşımasını talep ettiklerini yazdı.

Gazete, Tarım Bakanlığı’nın 2021 yılında hiçbir denetim yapmadığını kaydederken, Meclis Tarım Komitesi’nin bu konuyu incelediğini ve hayvan besicilerinin bakanlıktan destek istediğini; bakanlığın da 2024 yılına kadar süt üretimini artırmaları için hayvan besicilerine destek vereceğini belirttiğini kaydetti.

Ellerinde dağıtılmamış çok sayıda hellim bulunduğunu ifade eden peynir üreticilerinin de bakanlıktan destek talebinde bulunduğunu yazan gazete, hiçbir denetim yapılmamış olmasından ötürü bu hellimlerin şartnameye uygun olup olmadığının bilinmediğini belirtti.

Gazete, Meclis Tarım Komitesi Başkanı Yannakis Gavriil’in, ticari markanın korunup korunmadığına dair hangi denetlemelerin yapıldığını sorması üzerine, Ticaret Dairesi Müdürü Panayota Patsalis’in, 2017-2020 yılları arasında denetimler yapıldığını, ancak 2021’de iç denetim yapılmadığını ve dış piyasadaki hellimlerde denetim yapıldığını söylediğini yazdı.

Haberde, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in de, denetimlerin Bureau Veritas tarafından yapılmasını önerdiği kaydedildi.

KADİS’TEN UYARI: “YA UZLAŞI, YA SUÇ DUYURUSU”

Öte yandan Alithia gazetesi de, Kadis’in hellim üretim sürecinde müdahil tüm taraflara, Menşe İsmi Korumalı Ürün ibaresiyle toplu hellim üretimine başlanabilmesi için Tarım Bakanlığı’nın uzlaşı önerisini kabul etmeleri çağrısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kadis, aksi taktirde Hukuk Dairesi’nin öngöreceği yasa ve tüzüklerin uygulanacağını ve Başsavcılığın, yetkili makamlara şartnamelere uygun hellim üretimi yapılmadığına dair şikayette bulunacağını söyledi.