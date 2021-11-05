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Güney Kıbrıs'ta her beş kişiden biri evlerini yeterince sıcak tutamıyor!

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Eurostat'ın Cuma günü yaptığı bir ankete göre, Güney Kıbrıs'ta her beş kişiden biri geçen yıl evlerini yeterince sıcak tutamadıklarını söyledi.
Güney Kıbrıs'ta her beş kişiden biri evlerini yeterince sıcak tutamıyor!

Eurostat'ın Cuma günü yaptığı bir ankete göre, Güney Kıbrıs'ta her beş kişiden biri geçen yıl evlerini yeterince sıcak tutamadıklarını söyledi.

 

Kıbrıs Rum sakinlerinin yüzde 21'i, 2020'de evlerini ısıtmaya paralarının yetmediğini söylerken sondan üçüncü sırada yer aldı ve onu yüzde 23 ile Litvanya ve yüzde 27 ile Bulgaristan izledi.

 

AB çapındaki ankete göre her ikisi de yüzde 17 olan Yunanistan ve Portekiz'deki pek çok insanın da ısınmaya parası yetmiyor.

 

Bu durum, AB üye ülkeleri arasında farklılık gösterirken, AB ortalaması yüzde sekizde kalıyor.

 

En düşük oranlar yaklaşık yüzde iki ile Avusturya, Finlandiya, Çekya ve Hollanda'da kaydedildi.

 

Nüfusun ısınmaya parası olmadığını söyleyenlerin oranı yüksek olsa da bu ada için bir gelişme...

 

On beş yıl önce, veriler ilk kaydedildiğinde, ülkedeki durum çok daha kötüydü ve insanların yüzde 33,8'i evlerini ısıtamadıklarını söylüyordu.

 

Durumu iyileştirmek adına Perşembe günü kabine, altı ay boyunca elektrik faturalarında KDV'yi yüzde 19'dan yüzde 5'e düşürmeye karar verdi. Elektrik faturalarında da dört ay boyunca yüzde 10'luk bir indirim yapılacak.

 

Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs

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