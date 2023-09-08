Güney Kıbrıs'ta kayıtlı 3 bin 143 Kıbrıslı Türk çalışıyor

Güney Kıbrıs’ta yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin yapılan araştırma neticesinde, Güney Kıbrıs’ta sigortalı olarak çalışan Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının 3 bin 143 olduğu açıklandı

Güney Kıbrıs’ta yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin yapılan araştırma neticesinde, Güney Kıbrıs’ta sigortalı olarak çalışan Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının 3 bin 143 olduğu açıklandı



“IRKÇILAR EKONOMİYİ KAPATIYOR”

Alithia gazetesi “Irkçılar Ekonomiyi Kapatıyor – Mültecileri İşerinden Yarılıyorlar – Sanayi Diken Üstünde” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki mültecilerin artık “korku içerisinde yaşamakta olduklarını”, sadece işlerine girmemekle kalmayıp, yollarda dolaşmaktan da vazgeçtiklerini ifade etti. Gazete, “İnşaat İşverenler Birlikleri Federasyonu (OSEOK)” Başkanı Stelios Gavriil’in gazeteye yaptığı açıklamada, mültecilere yönelik saldırılardan, mültecilerin yoğun şekilde çalıştıkları inşaat sektörünün ve bunun sonucunda genel ekonominin ciddi şekilde etkilenmeye başladığını söylediğini aktardı.

“İNŞAATLAR DURMA NOKTASINDA”

Stelios Gavriil, açıklamasında, saldırılar sonrasında birçok mültecinin inşaat alanlarındaki işlerine gitmemeye başladıklarını ve inşaatların tamamlanmasında sorunlar görülmeye başlandığını ifade etti. Gavriil, geçici bir çözüm olarak, siyasi sığınma başvurusunda bulunanların geçici izinle çalışmalarına izin verilebileceğini de belirtirken, Güney Lefkoşa’daki sorunun, Kıbrıslı Türk çalışanların ulaşım kolaylığı sebebiyle gelebilmeleriyle bir nebze daha hafif hissedilmesine karşın Limasol ve Baf’ta bunun olmadığını vurguladı.

“MOTO KURYELER İŞE GİTMİYOR”

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Limasol’da moto kurye olarak çalışan yabancı uyrukluların korktukları için çalışmak istemediklerini yazdı. Gazete, son dönemde moto kurye olarak çalışan paketçilere yönelik artan saldırılar sebebiyle birçok kuryenin çalışmak istemediğini, hatta kendi gelirlerinden bile vazgeçtiklerini belirtirken, bu konunun, kurye şirketleri tarafından ilgili Rum makamlara bildirildiğini aktardı.

İŞÇİ SAYILARI MÜLTECİLER OLMADAN EKONOMİNİN DURACAĞINI GÖSTERİYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise gerek AB üyesi ülkelerden gerekse üçüncü ülkelerden Güney Kıbrıs’ta çalışan kişiler olmaksızın Rum ekonomisinin çalışamayacağını yazdı. Gazete haberinde, Güney Kıbrıs’ta 2022 yılı için Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı Kıbrıslı Rum çalışan sayısının 342 bin 333’le tüm çalışanların yüzde 61,6’sını oluşturduğunu belirtirken, AB üyesi ülke çalışan sayısının 100 bin 882 ila yüzde 18,1, üçüncü ülke çalışanlarının sayısının ise 109 bin 472 ile yüzde 19,7 oranında olduğunu aktardı. Haberde, yabancı çalışanlar olmadan Güney Kıbrıs ekonomisinin işleyemeyeceği yorumunda bulunuldu.

KIBRISLI TÜRK ÇALIŞAN SAYISI

Gazetede yayınlanan ve çalışan sayısının yer aldığı tabloda Kıbrıslı Türklere de yer verildi. Haberde, 3 bin 57 Kıbrıslı Türk’ün özel veya yarı özel, 21 Kıbrıslı Türk’ün kamuda maaşlı çalıştıkları, 20 Kıbrıslı Türk’ün ise kendi istekleriyle sigortalı oldukları, böylece 0,6 oranındaki sigortalı Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının ise 3 bin 143 olduğu vurgulandı.