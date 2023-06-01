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Güney Kıbrıs’ta Konaklama ve yemek hizmetleri sektörü 2013’ün ilk çeyreğinde büyüdü

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Güney Kıbrıs’ta Konaklama ve yemek hizmetleri sektörü 2013’ün ilk çeyreğinde büyüdü
Güney Kıbrıs’ta Konaklama ve yemek hizmetleri sektörü 2013’ün ilk çeyreğinde büyüdü

Güney Kıbrıs’ta konaklama ve yemek hizmetleri sektöründe, bir önceki yılın ilgili çeyreğiyle karşılaştırıldığında 2023’ün ilk çeyreğinde %31,9’lük bir büyüme görüldü.

Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, hizmetlerde Ciro Değeri Endeksi, bir önceki yılın ilgili çeyreğiyle karşılaştırıldığında, konaklama ve yemek hizmetleri sektöründe %31,9; idari ve destek faaliyetlerinde %19,1; uzmanlık, bilim ve teknik gerektiren faaliyetlerde %8,5; bilgi ve iletişimde %1,1 oranında yukarı yönde bir eğilim kaydedildi.

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