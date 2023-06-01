Güney Kıbrıs’ta Konaklama ve yemek hizmetleri sektörü 2013’ün ilk çeyreğinde büyüdü

Güney Kıbrıs’ta konaklama ve yemek hizmetleri sektöründe, bir önceki yılın ilgili çeyreğiyle karşılaştırıldığında 2023’ün ilk çeyreğinde %31,9’lük bir büyüme görüldü.

Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, hizmetlerde Ciro Değeri Endeksi, bir önceki yılın ilgili çeyreğiyle karşılaştırıldığında, konaklama ve yemek hizmetleri sektöründe %31,9; idari ve destek faaliyetlerinde %19,1; uzmanlık, bilim ve teknik gerektiren faaliyetlerde %8,5; bilgi ve iletişimde %1,1 oranında yukarı yönde bir eğilim kaydedildi.