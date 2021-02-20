Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsün 37 Varyasyonu Tespit Edildi

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün 37 varyasyonunun tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji & Moleküler Viroloji Laboratuvarı” ile “NIPD Genetics” tarafından, Nisan 2020-Ocak 2021 döneminde Güney Kıbrıs’ta 768 pozitif numune üzerinde yapılan akademik araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’taki SARS-CoV-2 bulaşının çok ırklı olduğunu ve Güney Kıbrıs’taki bulaşın yüzde 90’ını, virüsün “B.1.258” mutasyonunun oluşturduğunu yazdı.

Gazete, araştırmada Güney Kıbrıs’ta “B.1.258” mutasyonunun ilk kez geçtiğimiz yılın Eylül ayında gözlemlendiğinin ve virüsün İsveç, İngiltere, Slovenya ve Danimarka’dan Güney Kıbrıs’a geldiğinin kaydedildiğini; Güney Kıbrıs’tan da İngiltere, Çekya ve Danimarka’ya gittiğini belirtti.

Habere göre araştırmada, virüsün “B.1.258” mutasyonunun İngiltere’deki “B.1.1.7” mutasyonuyla benzerlikler taşıdığı, bulaşıcılığının fazla olduğu ve bağışıklık sistemine karşı direnç gösterdiği kaydedildi.

Gazete, virüsün bu mutasyonunun nasıl oluştuğunun ve hangi ülkelere gittiğinin henüz netlik kazanmadığını ve ilerleyen haftalarda yapılacak virüsün filogenetik analizinden sonra, daha çok bilginin elde edilebileceğinin ifade edildiğini yazdı.

LİMASOL’DAKİ BULAŞ NEDENİYLE GÜNEY KIBRIS HÂLÂ “GÜVENSİZ BÖLGE”

Gazete, bir diğer haberinde ise, 3-16 Şubat 2021 arasındaki vaka sayıları incelendiğinde, her 100 bin kişiden 164’ünün pozitif olduğunu ve bunun, Güney Kıbrıs’ın hâlâ “güvensiz bölge” olmaya devam etmesine yol açtığını yazdı.

Limasol dışındaki tüm ilçelerde bulaşın azaldığının gözlemlendiğini kaydeden gazete, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi “ECDC”ye göre, güvenli sınırda olabilmek için her 100 bin kişiden en fazla 150’sinde pozitif vaka olması gerektiğini; ancak Limasol’da önüne geçilemeyen bulaş nedeniyle henüz istenilen düzeye ulaşılamadığını belirtti.

EN FAZLA ÖLÜM OCAK AYINDA GERÇEKLEŞTİ

Bu arada Haravgi gazetesi de, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 kaynaklı en fazla ölümün, bu yılın Ocak ayında gerçekleştiğini yazdı.

Haberde, bu yılın Ocak ayında Covid-19 nedeniyle 86 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan son rakamlara göre, şu ana kadar toplam 33 bin 46 koronavirüs vakası tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle 229 kişi hayatını kaybetti.