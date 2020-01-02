  • BIST 115.932
  • Altın 292,249
  • Dolar 5,9552
  • Euro 6,6511
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Güney Kıbrıs'ta sarı alarm

» »
Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi yarın sabah saat 05.00’e kadar sarı alarm uyarısında bulundu.
Güney Kıbrıs'ta sarı alarm

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi yarın sabah saat 05.00’e kadar sarı alarm uyarısında bulundu.

Sarı alarma göre, bölgenin zaman zaman ve aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur etkisi altında kalması bekleniyor. Toplam yağışın 6 saatlik bir süre içinde yerel olarak 50 mm aşabileceği duyuruldu.

Vatandaşlara, yerel sel olayı olasılığından haberdar olmaları ve özellikle açık hava aktivitelerinde ortaya çıkabilecek sorunları dikkate almaları çağrısı yapılıyor.

Meteoroloji Dairesi, görüş mesafesinin kısa ve yolların kaygan olması nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seyrüsefer ödemeleri İnternet üzerinden yapılabilecek02 Ocak 2020 Perşembe 19:36
  • Polisten sürücülere uyarı! Görüş mesafesi azaldı02 Ocak 2020 Perşembe 19:16
  • Gazimağusa'da Bir İş Yerinde Yangın Çıktı02 Ocak 2020 Perşembe 19:13
  • Kamu-Sen’den zamlara tepki:Bu artış ne için yapılmıştır,yolların tamiratına mı kullanacak?02 Ocak 2020 Perşembe 19:02
  • Taçoy: Başbakan İmar Planı’nı İnceleyecek02 Ocak 2020 Perşembe 18:28
  • Kamu-Sen’den zamlara tepki02 Ocak 2020 Perşembe 18:11
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judıth Gaıl Garber’i kabul etti02 Ocak 2020 Perşembe 17:59
  • Değirmenlik’te yarın bazı bölgelere 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek02 Ocak 2020 Perşembe 17:58
  • Zorla alıkoyma ve hırsızlık02 Ocak 2020 Perşembe 17:40
  • Ani ve gayri tabii ölüm (Gelişme)02 Ocak 2020 Perşembe 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti