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Güney Kıbrıs’ta sürücülere trafik kamerasının varlığını bildirmek suç sayılacak

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Güney Kıbrıs’ta, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yasa tasarısında, sürücülere trafik kamerasının varlığını bildirmenin suç sayılmasının öngörüldüğü ifade edildi
Güney Kıbrıs’ta sürücülere trafik kamerasının varlığını bildirmek suç sayılacak

Fileleftheros gazetesi, söz konusu yasa tasarısında “hız tespit kamerası cihazına veya cihazın herhangi bir parçasına veya bileşenine veya hız tespit kamerasının çalıştığı veya birlikte taşındığı araca kasıtlı olarak zarar veren veya hız tespit kamerasının düzgün çalışmasına müdahale eden veya bunu imkânsız hale getiren kişinin suç işlemiş sayılmasının ve 5 bin Euro’yu aşmayacak para cezası veya bir yılı aşmayacak hapis cezasıyla cezalandırılmasının öngörüldüğünü” yazdı.

Buna paralel olarak, sürücülerin başka kişiler tarafından trafik kamerasının varlığı konusunda uyarılmalarının da suç sayılacağını kaydeden gazete, yapılacak değişiklikle ilgili maddeye “veya cihazın varlığına ilişkin olarak herhangi bir kişiye erken uyarıda bulunmak” ifadesinin ekleneceğini ve bunun 5 bin Euro para cezası olan suç olduğunu belirtti.

Gazete, istişare edilen yasa tasarısının yakın zamanda oylanması için meclise gönderileceğini ekledi.

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