Güney Kıbrıs'ta Vaka Sayısı 900'ü Aştı

Güney Kıbrıs’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 900'ü aştı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde 3 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi.
Rum haber kaynakları, 3 vakadan birinin pozitif vakalarla temaslı olduğunu, birinin yurtdışından dönenler arasından çıktığını, diğerinin de kendi isteğiyle test yaptıranlardan biri olduğunu duyurdu.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, dünden bugüne 1046 test yapıldığı ve toplam vaka sayısının 901’e ulaştığı da kaydedildi.
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