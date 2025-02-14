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Güney Kıbrıs’ta yazılan ilaç reçeteleri AB ülkelerinde geçerlilik kazanıyor

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Güney Kıbrıs’ın Nisan ayından itibaren “elektronik sınırlar ötesi tedavi sistemi"ne geçeceği ve Güney Kıbrıs’taki doktorların yazacağı reçetelerin diğer AB üyesi ülkelerdeki eczanelerden alınabileceği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta yazılan ilaç reçeteleri AB ülkelerinde geçerlilik kazanıyor

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda, Güney Kıbrıs’ın sağlık alanında uluslararası elektronik sistemlere geçmesi konusunu ele alındığını yazdı. Konuyla ilgili haberde, Nisan ayından itibaren “elektronik sınırlar ötesi tedavi sisteminin" ilk aşamasının uygulamaya konulacağı bekirtildi.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta bir doktordan elektronik ortamda alınan reçetelerle Nisan ayından itibaren diğer AB ülkelerindeki eczanelerden ilaç temin edebilecek.

Gazete, söz konusu sistemin ikinci aşamasının ise, Güney Kıbrıs’taki vatandaşların kendilerine ait tüm sağlık bilgileri, açık eczaneler vs. gibi verilere erişmelerini sağlayacak bir mobil uygulamanın hayata geçirilmesi şeklinde olacağını belirtirken, her iki uygulamaya ilişkin resmi duyuruların önümüzdeki günlerde yapılmasının beklendiğini de aktardı.

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