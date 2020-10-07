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Güney Kıbrıs'tan Maraş girişimi

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Perşembe veya Cuma günü yapılacak BM Güvenlik Konseyi’nde “Maraş’la ilgili kararların yeniden teyit edilmesini, Türkiye’nin kınanmasını ve Maraş’la ilgili kararın iptalini isteyeceklerini açıkladı.
Güney Kıbrıs'tan Maraş girişimi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Perşembe veya Cuma günü yapılacak BM Güvenlik Konseyi’nde “Maraş’la ilgili kararların yeniden teyit edilmesini, Türkiye’nin kınanmasını ve Maraş’la ilgili kararın iptalini isteyeceklerini açıkladı.

Hristodulidis, RİK’e yaptığı açıklamada Rum yönetiminin “Türk meydan okuması” diye nitelediği Maraş’ın sahil kesiminin halka açılması kararını şikâyet etme faaliyetlerini açıkladı. Hristodulidis, kendisinin Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la irtibata geçtiği bilgisini verdi.

Rum Dışişleri Bakanı, Maraş konusunun gerek önümüzdeki Pazartesi günü yapılacak Dışişleri Bakanları Konseyi’nin gerek 15 Ekim Perşembe günkü Avrupa Konseyi’nin gündemine yazılması talebinde bulunduklarını da söyledi.

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