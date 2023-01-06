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Güney Kıbrıs’tan turist olarak yurt dışına gidenler standart dışı hellim tespitinde bulundu

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Güney Kıbrıs’tan turist olarak yurt dışına gidenler standart dışı hellim tespitinde bulundu
Güney Kıbrıs’tan turist olarak yurt dışına gidenler standart dışı hellim tespitinde bulundu

Güney Kıbrıs’tan yurt dışına giden turistlerin, belirlenen standartlara uymayan şekilde üretilen hellim tespit edip, bunları Rum makamlara bildirdiği belirtildi.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Turistler Taklit Hellim Tespit Etti ve Makamlara Bilgi Verdi” başlıklı haberinde, yurt dışına tatile giden kişilerin, piyasada MİK (Menşe İsmi Korumalı) ürün olarak satılan hellimin, yasa dışı olduğunu tespit ettiğini ve taklit ürünlere dair fotoğraflarla birlikte ilgili makamlara konu hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Taklit ürünlerin, İngiltere, Macaristan, Yunanistan ve Belçika’da tespit edildiğini yazan gazete, bu duruma ilişkin bir şikayetin de iş icabı Brüksel’de bulunan bir yüksek mevki sahibi memur tarafından yapıldığını belirtti.

Habere göre, MİK standartlarına aykırı ürünleri tespit etmek için yurt dışındaki piyasayı denetleme görevine sahip ticari ateşelere de konu hakkında bilgi verildi.

Güney Kıbrıs piyasasında yapılan denetlemelerden de bahseden gazete, MİK standartlarına uymayan ürün tespitinde bulunulmadığını yazdı.

Gazete, kendisinin elde ettiği bilgilere dayanarak, Gümrük Dairesi’nin, MİK standardında üretilmediği şüphesiyle yurt dışına yönelik bir parti hellime el koyduğunu belirtti.

Bu konunun, Gümrük Dairesi tarafından ele alındığını belirten gazete, ürünlerine el konulan üretim tesisinin, başka tesisler için yaptığı şikayetlerin doğru olup olmadığının da araştırıldığını yazdı.

Habere göre, hellim prototipine uyulup uyulmadığına dair denetlemeler süpermarketlerde başlayıp, daha sonra küçük dükkan/mağazalara yayıldı.

Gazete, denetlemelerin, servis edilen hellimin MİK standartlarına uyup uymadığını tespit etmek amacıyla yeme-içme yerlerine de yapılacağını yazdı.

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