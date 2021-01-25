  • BIST 1.544
  • Altın 443,455
  • Dolar 7,3959
  • Euro 8,9831
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Güney Kore'de kuş gribi salgını!

» »
Güney Kore'de kuş gribi salgını nedeniyle Kasım 2020'den bu yana 2,7 milyon kanatlının itlaf edildiğini bildirildi.
Güney Kore'de kuş gribi salgını!

Güney Kore'de kuş gribi salgını nedeniyle Kasım 2020'den bu yana 2,7 milyon kanatlının itlaf edildiğini bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Tarım Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, bugüne dek kuş gribine yol açan bulaşıcı "H5N8" virüsünün görüldüğü vakaların sayısının 72'ye yükseldiğini açıkladı.

Son vakanın başkent Seul'ün güneyindeki Hwaseong şehrindeki bir tavuk çiftliğinde tespit edildiği belirtildi. 

Kuş gibinin ortaya çıktığı tavuk çiftlikleri ve çevresindeki kanatlıların tedbir olarak itlaf edilmesi nedeniyle Kasım 2020'den bu yana 2,1 milyon kanatlının yok edildiği kaydedildi. 

YUMURTA FİYATLARI YÜZDE 24,8 ARTTI

Virüsün vahşi kuşlara da yayılması nedeniyle salgınının kontrol altına alınması zorlaşıyor. 

Ülkede kanatlıların itlaf edilmesi nedeniyle tavuk ve ördek eti ile yumurta fiyatları yükseldi. Yumurta fiyatı geçen yıla göre yüzde 24,8, tavuk eti fiyatı yüzde 14,9, ördek eti fiyatı ise yüzde 18,1 arttı.

Güney Kore hükümeti, fiyat artışını önlemek için haziran sonuna kadar 50 bin ton yumurta ve yumurta ürününü gümrüksüz ithal etmeyi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 99 Milyon 774 Bini Geçti25 Ocak 2021 Pazartesi 10:35
  • Dr. Gülgün Vaiz: Aman dikkat edelim! Ne kadar az insanla görüşürsek o kadar iyi24 Ocak 2021 Pazar 23:48
  • Dr. Halil Hızal:Yönetenlerin bu salgına önlem almasını artık beklemeyin24 Ocak 2021 Pazar 23:40
  • Göğüs Hastalıkları klinik şefi Akansoy'dan mesaj var: Girne'nin afyonu patladı24 Ocak 2021 Pazar 23:26
  • Dr. Besim: Durum kontrolden çıkıyor....24 Ocak 2021 Pazar 23:23
  • Dizdarlı: İki ayda yerel vaka sayısı neredeyse üç yüz elliye dayandı24 Ocak 2021 Pazar 22:03
  • Pilli:21’i yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti24 Ocak 2021 Pazar 21:46
  • Covid desteği: 20 dolar hesap ödedi, 1400 dolar bahşiş bıraktı24 Ocak 2021 Pazar 20:32
  • ‘Corona’yı iki kez yenen doktor: Yalvarır gözle bakan hastalarımız çok oluyor24 Ocak 2021 Pazar 20:15
  • Dr. Gülgün Vaiz'den kalp hastalarına uyarı: “Koronavirüs aşısı olacak olan kalp hastaları, ilaçlarınızı kesmeyin!”24 Ocak 2021 Pazar 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti