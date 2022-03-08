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Güney’de 3 Bin 695 Yeni Vaka 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 133 bin 874 test sonucunda 3 bin 695 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı
Güney’de 3 Bin 695 Yeni Vaka 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 133 bin 874 test sonucunda 3 bin 695 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 5 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında şu anda 120 hastanın hastanelerde tedavi gördüğü ve bunlardan 23’ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 338 bin 517 vaka tespit edilmiş olurken, toplam Can kaybı da 883’e yükseldi.

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