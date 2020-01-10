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Güneyde işsizlik oranı yüzde 7,7'ye yükseldi

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Güney Kıbrıs'taki ticari dengedeki açığın, 2019 yılının ilk 10 ayında bir önceki yıla göre artış gösterdiği ifade edildi.
Güneyde işsizlik oranı yüzde 7,7'ye yükseldi

Rum kesiminin ticari denge açığının 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde 4 milyar 223 milyon 700 bin Euro olduğunu yazan Alithia gazetesi, bu rakamın 2018 yılının aynı döneminde ise 3 milyar 434 milyon 200 bin Euro olduğunu kaydetti.
Gazete Rum İstatistik Dairesinin verilerine göre, 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde, üçüncü ülkelerden ve AB üye devletlerinden yapılan toplam ithalat rakamının 6 milyar 866 milyon 300 bin Euro, aynı dönemin toplam ihracat rakamının ise 2 milyar 642 milyon 600 bin Euro olduğunu ekledi.


İŞSİZLİKTE ARTIŞ


Gazete başka bir haberinde ise, Eurostat’ın, geçtiğimiz Kasım ayında Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranında hafif bir artış olduğunu tespit ettiğini yazdı.
Gazete, Avrupa İstatistik Biriminin yayımladığı verilere göre, Güney Kıbrıs’ta, geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 7,3 olan işsizlik oranının Kasım ayında yüzde 7,7’ye yükseldiğini, öte yandan bu oranın 2018 yılının Kasım ayında ise yüzde 7,5 olduğunu ekledi.

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