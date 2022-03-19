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Güneyde Kamu Borcu 25,2 Milyar Euro

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Güneyde Kamu Borcu 25,2 Milyar Euro
Güneyde Kamu Borcu 25,2 Milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun Mart 2021’den bu güne en yüksek noktaya ulaştığı haber verildi.

Alithia, İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere dayanarak Mart 2021’de 24,8 milyar Euro olan kamu borcunun Mart 2022’de 25,2 milyar Euro’ya ulaştığını yazdı.

Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yorgos Pandelis’in, Euro Grup telkinlerinin etkisiyle kamu borcunun azalmasının mümkün olduğunu söylerken “Kamu Borcu Yönetimi Ofisi” Rum yönetiminin elindeki likiditenin 2022 yılı ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Gazete, Rum yönetiminin Ocak ayında yüzde 0,95 faizle 10 yıl vadeli, 1 milyon Euro’luk tahvil satışı yaptığı bilgisini de verdi.

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