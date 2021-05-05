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Güney'de Milletvekili Adayı Hakkında Tecavüzden Yargı Süreci

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Güney Kıbrıs’ta bir milletvekili adayı aleyhinde tecavüz nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı sürecinin başlayacağı bildirildi.
Güney'de Milletvekili Adayı Hakkında Tecavüzden Yargı Süreci

Güney Kıbrıs’ta bir milletvekili adayı aleyhinde tecavüz nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı sürecinin başlayacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, genç bir kızın şikayeti üzerine ismi belirtilmeyen söz konusu milletvekili adayının göz altına alındığını ve kaza mahkemesi tarafından dün başlatılan yargı sürecinin, Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edeceğini yazdı.

Haberde, bu davanın, senenin başından bu yana açılan 15’inci cinsel istismar davası olduğuna işaret edildi.

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