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Güneyde ticari denge açığı 7,101 milyar Euro

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Kıbrıs’ın güneyinde 2022 yılı Ocak-Aralık ayları arasındaki ticari denge açığının 7,101 milyar Euro olduğu bildirildi.
Güneyde ticari denge açığı 7,101 milyar Euro

Kıbrıs’ın güneyinde 2022 yılı Ocak-Aralık ayları arasındaki ticari denge açığının 7,101 milyar Euro olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere dayanarak söz konusu dönemde güneyin 11,290 milyar Euro’luk ithalat ile 4,189 milyar Euro’luk ihracat yaptığını yazdı.

Haberde, 2022 yılındaki ticari denge açığında, 2021 yılındaki açığa kıyasla 2 milyar Euro’luk artış olduğu kaydedildi.

 

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