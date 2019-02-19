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Güngördü: Kültür ve sanata katkı yapıyor

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Sanatçı Hasan Eminağa, sergi ve atölye çalışmasını Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştiriyor.
Güngördü: Kültür ve sanata katkı yapıyor

Sanatçı Hasan Eminağa, sergi ve atölye çalışmasını Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştiriyor.

Girne Belediyesi Sanat Galerisi (Eski elektrik trafo binası), seramik sanatçısı Hasan Eminağa’nın sergi ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Hasan Eminağa, yaptığı eserleri 17-20 Şubat tarihleri arasında 10:00-12:00 saatleri arasında galeride sergiliyor. Hasan Eminağa ayrıca 11:00 de seramik çalışması gerçekleştiriyor.

Güngördü: Kültür ve sanata katkı yapıyor
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkemiz sanatçılarından Hasan Eminağa’nın yıllardır Kıbrıs’a özgü eserler yaptığını belirterek, kültür ve sanata katkıda bulunduğunu söyledi. Başkan Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin sanatçı Hasan Eminağa’nın atölye çalışmasına ve sergisine ev sahipliği yapmasının gururunu yaşadığını ifade etti.

Eminağa: Sanatçılara imkan doğdu
Seramik sanatçısı Hasan Eminağa da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin kente kazandırılmasıyla kültür ve sanat konularında sanatçılara önemli bir imkan doğduğunu söyledi. Hasan Eminağa, sergiyi gerçekleştirmesini sağlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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