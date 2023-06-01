Günlük burç yorumları (1 Haziran 2023)

KOÇ
Bekarlar ruh eşleriyle tanışabilir. Aşık çiftler evlilikle ilgili önemli kararlar alabilirler. Bu kararları doğru konuşmakta fayda var.
BOĞA
Bugün evinizi yenileme planlarınız olabilir. Sosyal konumunuzu yükseltecek sanat eserleri veya diğer yaratıcı öğeler satın alabilirsiniz.
İKİZLER
Dürtüsel satın alma isteğinize teslim olmak, mutlaka gerekli olmayan öğeler için fazla ödeme yapmanıza yol açabilir. Kredi kartını unutun bugün.
YENGEÇ
Bugün ev hayatı için vazgeçilmeziniz, bakmanız gereken çocuklarınız olabilir. Çocukların eğitimi konusunda güzel haberler gelebilir.
ASLAN
Sosyal konumunuzu korumak için evinize veya iş yerinize bazı pahalı eşyalar satın almak isteyebilirsiniz. Pazarlık yapın derim.
BAŞAK
Sanatsal yetenekleriniz yüksek talep görmeyebilir, bu nedenle diğer seçenekleri de değerlendirin. Parayı kazanmayı öğrenin.
TERAZİ
İhtiyacı olanlar için gerekli şeyleri almak için para toplayabileceksiniz. Uzun mesafeleri araçla seyahat edenler için gecikmeler bekleniyor.
AKREP
Bugünün zorlukları muhtemelen bir çocuktan veya genç bir aile üyesinden gelebilir. Açık hava sporlarına katılmak sizi en iyi durumda tutacak.
YAY
Hisse senedi, kripto para alım satımı yaparken dikkatli olmalısınız. Öğleden sonra, kötülüğün kurbanı olabilirsiniz. Dikkat!
OĞLAK
Takı veya herhangi bir ev eşyası satın alırken dikkatli olmanız gerektiğini gökyüzü söylemekte. Kazıklanma riskiniz var.
KOVA
Rahatlamak ve gevşemek için meditasyon yapmayı veya en sevdiğiniz müziği dinlemeyi deneyin. Bugün herhangi bir önemli göreve başlamayı ertelemeniz en iyisi.
BALIK
Bir işiniz varsa, mali durumunuza yardımcı olacak ikramiye gibi haberler, siparişler alabilirsiniz. Bir arkadaştan veya akrabadan gelen bir fırsatı görebilirsiniz.
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