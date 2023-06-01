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Günlük burç yorumları (1 Haziran 2023)

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Günlük burç yorumları (1 Haziran 2023)
Günlük burç yorumları (1 Haziran 2023)

KOÇ 

Bekarlar ruh eşleriyle tanışabilir. Aşık çiftler evlilikle ilgili önemli kararlar alabilirler. Bu kararları doğru konuşmakta fayda var.

 

BOĞA 

Bugün evinizi yenileme planlarınız olabilir. Sosyal konumunuzu yükseltecek sanat eserleri veya diğer yaratıcı öğeler satın alabilirsiniz.

 

İKİZLER

Dürtüsel satın alma isteğinize teslim olmak, mutlaka gerekli olmayan öğeler için fazla ödeme yapmanıza yol açabilir. Kredi kartını unutun bugün.

 

YENGEÇ 

Bugün ev hayatı için vazgeçilmeziniz, bakmanız gereken çocuklarınız olabilir. Çocukların eğitimi konusunda güzel haberler gelebilir.

 

ASLAN 

Sosyal konumunuzu korumak için evinize veya iş yerinize bazı pahalı eşyalar satın almak isteyebilirsiniz. Pazarlık yapın derim.

 

BAŞAK

Sanatsal yetenekleriniz yüksek talep görmeyebilir, bu nedenle diğer seçenekleri de değerlendirin. Parayı kazanmayı öğrenin.

 

TERAZİ

İhtiyacı olanlar için gerekli şeyleri almak için para toplayabileceksiniz. Uzun mesafeleri araçla seyahat edenler için gecikmeler bekleniyor.

 

AKREP 

Bugünün zorlukları muhtemelen bir çocuktan veya genç bir aile üyesinden gelebilir. Açık hava sporlarına katılmak sizi en iyi durumda tutacak.

 

YAY

Hisse senedi, kripto para alım satımı yaparken dikkatli olmalısınız. Öğleden sonra, kötülüğün kurbanı olabilirsiniz. Dikkat!

 

OĞLAK 

Takı veya herhangi bir ev eşyası satın alırken dikkatli olmanız gerektiğini gökyüzü söylemekte. Kazıklanma riskiniz var.

 

KOVA 

Rahatlamak ve gevşemek için meditasyon yapmayı veya en sevdiğiniz müziği dinlemeyi deneyin. Bugün herhangi bir önemli göreve başlamayı ertelemeniz en iyisi.

 

BALIK

Bir işiniz varsa, mali durumunuza yardımcı olacak ikramiye gibi haberler, siparişler alabilirsiniz. Bir arkadaştan veya akrabadan gelen bir fırsatı görebilirsiniz.

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