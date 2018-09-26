Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılış töreninin, 27 Eylül 2018 Perşembe günü, saat 09.30’da Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atağolu başta olmak üzere TÜRKSOY Genel Sekreteri, milletvekilleri, devlet yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen sanatçılar ve davetli misafirlerin katılımı ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Müze Haftanın 6 Günü Sanatseverlere Kapılarını Açacak…

Kıbrıs Türk toplumuna kazandırılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pazar günleri müzeyi ziyaret edecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına %50 indirim uygulanacak. 0-12 yaş grubuna ise müzeye giriş ücreti alınmayacak.

14 Türk Devleti’ne Mensup Ressamların Seçkin Eserleri Müzede Yer Alacak…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk Devleti’ne mensup ressamın eserlerinin zengin bir koleksiyonuna sahip olacak. Müzede sergilenecek eserler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıtmasıyla birlikte; ekol, tarz ve üslûp bakımından geniş bir yelpaze oluşturuyor.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Sanat Dünyasına Yeni Bir Pencere Açılacak”

Toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak, sanat ve sanatçıya verilen değerin artmasında rol oynayacak yatırımları yapmaya devam edeceklerini dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sanatseverlerin yeni sanat duraklarından biri olacağını söyledi.

Mekanda düzenlenecek sergilerin yanı sıra seminerler, sanatla ilgili konuşmalar ile workshopların da düzenleneceğini dile getiren Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel, “Kıbrıs Modern Sanat Müzemiz hem düşünce ve duygu hem de mekan olarak geçmişimizle bugünümüzü ve geleceğimizi birbirine bağlayacak bir projedir. Kıbrıs Türk sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir rol oynayacak olan müzenin bir yandan halka ve sanatçılara Kıbrıs Türk sanatlarının tanıtımını sağlarken diğer yandan ülkemiz sanatçılarına kendi yarattıkları sanat eserlerini sergileme imkanı sunacaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana kültür ve sanatı, bilimsel çalışmalarla ve toplumsal fayda odaklı projelerle bütünlük içinde yürütmeyi ilke edindiğini ifade eden Doç. Dr. Günsel, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Yakın Doğu Ailesinin geleceği inşa edip ona yön verirken tarihine, eğitimine, ekonomisine, sağlığına olduğu kadar kültürüne ve sanatına da sahip çıkma misyonunun en önemli ve anlamlı göstergelerinden biri olacaktır. Bu bağlamda Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Denizcilik Müzesi ile Milli Tarih Müzesi aynı bölgede toplanarak halkımıza sunulacaktır” sözlerini kullandı.