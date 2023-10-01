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Günsel, YDÜ mezunu İstanbul Valisi Davut Gül’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi mezunu İstanbul Valisi Davut Gül’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Günsel, YDÜ mezunu İstanbul Valisi Davut Gül’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi mezunu İstanbul Valisi Davut Gül’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

1999’da Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan İstanbul Valisi Davut Gül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur eşlik etti.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, 1999’da Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

8 Haziran 2023’te İstanbul Valisi olarak göreve başlayan Davut Gül, devlet bürokrasisinde üstlendiği pek çok görevin ardından en son Sivas ve Gaziantep valiliklerini yürütmüştü. 1994’te Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim almaya başlayan Davut Gül, 1999’da başarıyla mezun olduktan sonra 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Makamında, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur’u ağırlayarak hayırlı olsun dileklerini kabul eden İstanbul Valisi Davut Gül, “Bir Yakın Doğulu olarak, üniversitemin başarılarını ve gelişimini yakından takip ederek gururlanıyorum” sözlerini kullandı.

Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül’e Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrenci olduğu 1994-1999 dönemine ait öğrenci dosyası, hatıra olarak takdim edildi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Üniversitemizin değerli mezunlarından İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kat ettiği yola dair son gelişmeleri aktardık.”

“Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarının, Yakın Doğulu kimlikleri ile Türkiye ve dünyada elde ettikleri başarıları takip ederek gururlarına ortak olmayı sürdürüyoruz” diyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversitemizin değerli mezunlarından İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kat ettiği yola dair son gelişmeleri aktardık” ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet ettiklerini de söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Sayın Valimizi, 24 yıl önce mezun ederek uğurladığımız kampüsümüzde yakın zamanda yeniden ağırlayacağız” ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül Kimdir?

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1999’da mezun olan Gül, 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla’nın Kavaklıdere ve İzmir’in Kemalpaşa ilçelerinde kaymakam vekilliği yapan Gül, sonrasında Kırklareli Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 – 2005 yıllarında Şirvan Kaymakamı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yapan Davut Gül, Türk İdareciler Derneği tarafından 2009’da Yılın Kaymakamı seçildi. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 2016 -2018 tarihleri arasında Sivas Valisi, 2018 2023 tarihleri arasında ise Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Davut Gül, 5 Haziran 2023 tarih ve 2023/287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Valiliği görevine atandı. 

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