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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Barış Kuvvetleri ihaleleriyle ilgili açıklama

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda yapılan tüm ihalelerin mevzuatlara uygun, şeffaf, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik şartlarına uygun ve kamuoyu denetimine açık olduğunu belirtti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Barış Kuvvetleri ihaleleriyle ilgili açıklama

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda yapılan tüm ihalelerin mevzuatlara uygun, şeffaf, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik şartlarına uygun ve kamuoyu denetimine açık olduğunu belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, çeşitli gazete, medya ve sosyal paylaşım sitelerinde Eşref Özbilgili tarafından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerinde usulsüzlükler bulunduğu yönünde ortaya atılan iddialar ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel ile birlikte bir kısım KKTC vatandaşları hakkındaki ithamlara cevap verildi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, iddia sahibi şahsın resmi müracaatının Temmuz 2023 ayı içerisinde işleme alındığı, konunun araştırıldığı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Şahsın, Eylül ayı içerisinde yaptığı ikinci müracaatı üzerine konu tekrar ele alınmıştır. İddialar araştırılmakta olup tahkikat başlatılmıştır.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nde yapılan tüm ihaleler; mevzuatlara uygun, şeffaf, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik şartlarına uygun ve kamuoyu denetimine açık olarak uygulanmaktadır.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin her türlü iddiayı araştırmak konusunda hassas ve ciddi olduğu, iddiaların doğru çıkması halinde bu tür eylemlerden sorumlu kişileri içinde barındırmayarak, cezalandırılmasına yönelik her türlü girişimde bulunacağı herkes tarafından bilinmelidir.

Basın özgürlüğünün kullanımıyla ilgili olmayan, yerleşik gazetecilik teamüllerine aykırı olarak kişileri ve kurumları zan ve şüphe altında bırakabilecek, yanlış ve maksadını aşan ifadelerle ilgili bilgileri veren, basın ve internet ortamında yayınlayan ve bu yolla kişileri ve kurumları kamuya karşı itibarsızlaştırma amacı güden ilgililer hakkında gerekli yasal girişimler başlatılacaktır.”

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