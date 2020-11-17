“Güzel Sanatlar 15 Kasım Cumhuriyet Sergisi” Açıldı

Sergi, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında YDÜ Güzel Sanatlar öğretim elemanları ile Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna sanatçılarının, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için eserlerin yer aldığı “15 Kasım Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açıldı.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilen sergide resim, heykel, seramik ve baskıdan oluşan 70 eser yer alıyor.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in de katıldığı açılışta YDĞ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.