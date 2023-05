“Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, 2 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 23 akademisyen sanatçısının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 50 eseri bir araya getiren “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. 2 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 443’üncü sergisi olan “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”nin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünden yükselen sanatın sesiyle tüm dünyaya varlık mesajı veriyoruz.”

Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yaptığı her sergide yeni bir heyecan duyduğunu ifaderek başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Buradaki çağdaşlık, evrensellik ve bu değerli çalışmalar bizleri gerçekten yüreklendiriyor. Bu sayede bugünden geleceğe izlerimizi bırakıyoruz” ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata bulan sanat vizyonunun mimarı olarak tanımladığı Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünden yükselen sanatın sesiyle tüm dünyaya varlık mesajı veriyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının hala haksız engellemeler, kısıtlamalar ve izolasyonlarla zulüm gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bunlara rağmen biz yine de evrenselliği tüm dünyaya iletiyoruz. Bizim için bunlar engel değildir” dedi. “Bizim için önemli olan çağdaş değerlerle, barış, huzur ve güvenlik içerisinde varlığımızı sürdürebilmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna ve Afrika’nın farklı ülkelerinde yaşananları hatırlatarak “Bizler ise burada insanlık ve kardeşlik için varız. Sanatın evrensel dili ile bu coğrafyada, bu değerleri tüm dünyayla paylaşarak insanlık için uğraş veriyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sanat; sadece güzellikleri ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumun ve dünyanın meselelerini de yansıtır.”

Açılış konuşmasına 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası’na değinerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve TasarımFakültesi’nin akademisyen sanatçıları ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının sanatsal üretimlerini bizlerle buluşturduğu bu anlamlı sergiyi, Müzeler Haftası’nda açıyor olmak anlamını bir kat daha artırıyor” dedi.

“Sergimizde, ödüllü akademisyen sanatçıların resim, heykel, vitray, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini bir araya getirdik. Bu eserler, farklı tarzlarda ustalığı, yaratıcılığı ve çeşitliliği yansıtıyor” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sanat; sadece güzellikleri ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumun ve dünyanın çeşitli meselelerini de yansıtır. Sanatçılar, yaratıcılıklarıyla bize yeni bakış açıları sunar, sorgulatır ve düşündürür. Bu sergi de sanatın gücünü ve etkisini hissetmek için sunulan bir fırsattır” ifadelerini kullandı. “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”nde eserleri yer alan 23 sanatçının isimlerini tek tek anan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Siz değerli sanatçılarımız; her biriniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yükselen bu sanat evreninin, parlayan birer yıldızısınız” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in “Sanattır insanlığın tanımı” sözünü hatırlatarak “Dr. Suat İrfan Günsel’in ortaya koyduğu büyük vizyonla; bugün hepimizin gözleri önünde yeşeren ve büyüyen bilim, teknoloji ve sanat evreni de Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünden yükselerek; önce Kuzey Kıbrıs’ımızı sonra bütün Akdenizi sararak; ülkemizin sesini, sınır tanımayan sanatın diliyle bütün dünyaya duyurmaya devam ediyor. İşte bu yüzdendir ki; Dr. Suat İrfan Günsel’in “Sanattır insanlığın tanımı…” sözü; sadece sanatı değil taşıdığı vizyonu da tarifliyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Sanat, hayatın her alanına girer ve büyü gibi sarmalar.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 443’üncü sergisinin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Bakmak için her zaman bir çift göz, hissetmek için dokunmak yetmez; öyle şeyler vardır ki yalnızca kalple hissedilir. O nedenle de, sanatla ilgili heyecanları her daim taze tutan insanların kalp gözleri hep açıktır” dedi. Sanatın insan hayatındaki yerine ve önemine değinen Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sanat, hayatın her alanına girer ve büyü gibi sarmalar” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Cahit Külebi’nin “Gel Seninle Resim Yapalım” şiirinin dizilerini okuyarak bitiren Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin gündeme gelmesi ile benzersiz bir ivmeye ulaşan sanat hareketimizin öncüsü olan ve geride bıraktığımız 442 zenginliği bizlere yaşatan; hayatımıza heyecan katan, sanatçıyı yüreklendiren, enerjisini, emeğini ve zamanını cömertçe ortaya koyan Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel’e; Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e ve tüm Günsel Ailesine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sergiyi oluşturan eserlerin yaratıcıları arkadaşlarımı, sergi küratörü Doç. Erdoğan Ergün’ü kutluyorum. Kalp gözünüzün her daim açık olması dileği ile iyi seyirler diliyorum” dedi.