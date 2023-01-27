“Güzel Sanatlar Sergisi” Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı

“Güzel Sanatlar Sergisi”, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un katıldığı törenle YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Prof. Dr. Ümit Hassan anısına düzenlediği “Güzel Sanatlar Sergisi”, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un katıldığı törenle Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Prof. Dr. Ümit Hassan anısına düzenlediği ve 60 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Sergisi”, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un katıldığı törenle Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Serginin açılışına, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın eşi Süheyla Hassan ve kızları Ayşe Ferda Hassan ve Erdem Nefes de katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen sanatçıları tarafından hazırlanan “Güzel Sanatlar Sergisi”; resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraydan oluşan 60 eseri sanatseverlerle buluşturdu. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 434’üncü sergisi olan sergi, 20 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun yanı sıra akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve sanatseverlerin katıldığı serginin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yaptı.

Zorlu Töre: “Hocamızın, anısının tüm sevenleri tarafından yaşatılacağına eminim. Bugün anısına ithaf edilen bu sergi ve onun anısına bir araya gelen sevenleri bunun en güzel kanıtı.”

Konuşmasına, “Prof. Dr. Ümit Hassan, tüm bilgi birikimi ve engin tecrübesiyle büyük bir değerdi” sözleri ile başlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Hocamızın, anısının tüm sevenleri tarafından yaşatılacağına eminim. Bugün anısına ithaf edilen bu sergi ve onun anısına bir araya gelen sevenleri bunun en güzel kanıtı” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı da tebrik eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, bu anlamı sergide emeği geçen sanatçıları ve güzel bir vefa örneği gösteren Yakın Doğu Ailesi’ni de tebrik etti.

Hasan Taçoy: “Güzel Sanatlar Sergisi, açılışına katıldığım en özel sergilerden biri.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise konuşmasına “Güzel Sanatlar Sergisi”nin özel bir sergi olduğunu vurgulayarak başladı. “Güzel Sanatlar Sergisi, çok çeşitli anlamlar barındırıyor. Yakın Doğu Ailesi’nin bir parçası olan sanatçı akademisyenlerin birbirinden değerli eserlerini bizlerle buluşturuyor. Diğer yandan Yakın Doğu Ailesi’nin bir parçası olan ve yıllardır özverisini esirgemeyen Prof. Dr. Ümit Hassan Hocamızın anısına yapılıyor” ifadelerini kullandı. “İnsan, hayattan göç etse bile unutulmamak, daima güzel anılarla var olmak ister” diyen Bakan Taçoy, Prof. Dr. Ümit Hassan’nın daima hatırlanacağını ve sözlerinin unutulmayacağını söyledi.

Bakan Taçoy, Prof. Dr. Ümit Hassan’nın sıklıkla kullandığı “Tüm kalbi duygularımla sizleri kucaklıyorum” sözlerini hatırlatarak, “Bizler de bugün tüm kalbi duygularımızla Ümit Hocamızın anısına adanan bu eserleri kucaklıyoruz” dedi. Hasan Taçoy, konuşmasının sonunda sergilenen eserlerde imzası olan sanatçıları tebrik ederek, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı da kutladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Karmaşık hisler içerisinde, hayatımın en özel konuşmalardan birini yapmak için karşınızdayım.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasına, “Bugüne kadar Kıbrıs Modern Sanat Müzemizin düzenlediği pek çok serginin açılışında sizlere seslenme onuruna sahip oldum. Ancak bugün, karmaşık hisler içerisinde, hayatımın en özel konuşmalardan birini yapmak için karşınızdayım” sözleri ile başlayarak yaşadığı duyguları dile getirdi.

“Güzel Sanatlar Sergisi”ndeki tüm eserlerin Prof. Dr. Ümit Hassan’ı yansıttığını söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugün burada sanatseverlerle buluşan tüm bu eserler, Ümit Hocamızın çok yönlü bilim insanı kimliği ile doğru orantılı. Aynı onun gibi naif, nezaketli, nüktedan ve hoş sohbet kişiliğini yansıtırcasına çok geniş bir zenginliğe sahip” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü olarak yaptığı ilk konuşmasını yaptığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, ‘el vermek’ ve ‘el almak’ deyimlerine değinerek, “Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü devralırken, 2015’ten bu yana yardımcılığını, 2020’den bu yana ise vekilliğini yürüttüğüm saygıdeğer Hocamız Prof. Dr. Ümit Hassan Hocamızdan el almış olmanın huzuru ve gururu içerisindeyim” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sevgili Ümit Hocam, bugün, sizin aziz hatıranızı bir kez daha anmak için bir arada olan bütün şahitlerin önünde söz veriyorum ki; hatıranıza her zaman sahip çıkacak, 23 yıl boyunca büyük bir nezaket ve bilgelikle yürüttüğünüz bu görevde, size layık olmak için çabalayarak, emanetiniz olan Yakın Doğu Üniversitesini ileriye ve geleceğe taşımak için var gücümle çalışacağım” ifadelerini kullanırken “Beni, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne layık gören başta Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel Hocamız ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere, Günsel Aile Kuruluna şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Prof. Erdal Aygenç: “Bilime, sanata, insana verdikleri değeri her fırsatta kanıtlayan, bizlere sürekli yaratma motivasyonu sağlayan Yakın Doğu Ailesi’ne teşekkür ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ise konuşmasına “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığımız eserlerden oluşan 434. Sergiyi geçtiğimiz hafta sonsuzluğa uğurladığımız değerli Rektörümüz Prof. Dr. Ümit Hassan onuruna açmaktan onur duyuyoruz” sözleri ile başladı.

Prof. Erdal Aygenç, Prof. Dr. Ümit Hassan’nın çok yönlü bir kişiliğe ve bilgeliğe sahip olduğunu belirterek, “Hocamız, bir kelimeyi üç dört dilde ustalıkla kullanabilen ve Türkçeye olan hakimiyeti çok iyi bilinen bir söz üstadıydı. Bilge kişiliğinin yanında, nüktedanlığı ve eşine az rastlanır ölçüde sanata olan sıkı bağları ile herkesin kalbinde derin bir yere sahip olmuştur” dedi.

Yakın Doğu Ailesi’nin sanata, sanatçıya ve bilime verdiği önemi vurgulayan Prof. Aygenç, “Bir kültür içerisinde hem estetik değerler hem de bilimsel değerler önemli kabul ediliyorsa; o kültürün insanları arasında sanatçılar da, bilim insanları da önemli yer tutar. Yakın Doğu Ailesi de örnek bir vefa göstergesi olacak şekilde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nin en büyük salonuna, ‘Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’ adını verdi” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Aygenç, “Bilime, sanata, insana verdikleri değeri her fırsatta kanıtlayan, bizlere sürekli yaratma motivasyonu sağlayan Yakın Doğu Ailesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.