“Güzel Sanatlar Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi'nde açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Prof. Dr. Ümit Hassan anısına düzenlediği 60 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Sergisi”, 26 Ocak’ta, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, geçen hafta sonsuzluğa uğurlanan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan’a görkemli bir sergiyle veda ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden akademisyen sanatçıların 60 eserini bir araya getirecek olan “Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi”, 26 Ocak Perşembe günü saat 16.00’da, Prof. Dr. Ümit Hassan anısına Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yaptığı 434’üncü sergi olma özelliği taşıyan “Güzel Sanatlar Sergisi”nde resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraydan oluşan 60 eser sanat severlerle buluşacak.

20 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleşecek.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Bütün sanatseverleri, kıymetli Hocamız Prof. Dr. Ümit Hassan’ı bir kez daha anmak ve sergilenecek sanat eserlerini deneyimlemek üzere sergimizin açılışına bekliyoruz.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Prof. Dr. Ümit Hassan anısına düzenleyeceği “Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi”nin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, ”30 yılını Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti’ne adayan, değerli bilim insanı Prof. Dr. Ümit Hassan Hocamız, üniversitemizin her tuğlasında emeği olan, on binlerce öğrenci yetiştiren efsanevi bir isim. Kendisiyle aynı dönemde, aynı çatı altında bir arada olmak sadece benim için değil bütün akademisyen sanatçılarımız için büyük bir onur” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ümit Hassan’ın çok yönlü bilim insanı kişiliğinin yanı sıra, sanata her zaman büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyen Doç. Dr. Ergün, “Değerli Hocamız Prof. Dr. Ümit Hassan’ın anısına düzenleyeceğimiz ‘Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi’ bizler için çok anlamlı ve özel. Bütün sanatseverleri, kıymetli Hocamız Prof. Dr. Ümit Hassan’ı bir kez daha anmak ve sergilenecek sanat eserlerini deneyimlemek üzere sergimizin açılışına bekliyoruz” dedi.