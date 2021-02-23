Güzelyurt Belediyesi Biyolojik Sivrisinek Mücadele Programına Başladı

Güzelyurt Belediyesi hava sıcaklıklarının artması ve buna bağlı olarak sivrisinek popülasyonun da artmasıyla Biyolojik sivrisinek mücadele programına başladı.

Güzelyurt Belediyesi hava sıcaklıklarının artması ve buna bağlı olarak sivrisinek popülasyonun da artmasıyla Biyolojik sivrisinek mücadele programına başladı.

Güzelyurt Belediyesi halkını sivrisineklerden bulaşabilecek hastalık riskinden korumak amacıyla Envirotek Entegre Çevre Yönetimi yetkilileri ile birlikte Güzelyurt Atıksu Arıtma Tesisi alanlarında sivrisinek üreme kaynaklarının tespit edilmesi ve sivrisineklerin hastalık taşıyan uçkun evresine gelmeden kaynağında doğa dostu bakteri kökenli biyolojik larvasitlerle kontrol altına alınması yönünde bir çalışma yaptı.

Tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 ile mücadele için pek çok tedbirin alındığı bu günlerde Batı Nil Virüsü, Zika Virüsü, Dang Humması gibi ölümcül hastalıklara sebebiyet veren veya bu hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemimizi düşüren sivrisineklere karşı Güzelyurt Belediyesi sezonun ilk uygulamasını geçtiğimiz hafta (12.2.2021) gerçekleştirdi.

Güzelyurt Belediyesi arıtma sahasında başlayan biyolojik sivrisinek mücadele programı Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın katılımıyla gerçekleşti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Sn. Mahmut Özçınar “Bir rekreasyon alanı oluşturuyoruz ve bu alanda halkımızın sivrisinekler tarafından rahatsız edilmemesi kadar bu sulak alanda tesis olmaya başlayan doğal yaşamı korumak da bizim önceliklerimiz arasındadır. Karabatak gibi kuşların ve diğer canlıların son zamanlarda alanı kullanmaya başladığını gözlemledik. Arıtma alanımızın çevresinde alanı ağaçlandırma çalışması da gerçekleştirdik. Dolayısıyla buradaki ekosistemin dengesini gözetmek amacıyla sivrisinek mücadelesini burada da biyolojik ürünlerle yürütme kararı aldık ve ilk uygulamaları gerçekleştirdik. Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki; bu biyolojik larvasitler sadece sivrisineği etkilemektedir ve diğer canlılar üzerinde hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin sivrisinek mücadele programlarını incelediğimizde biyolojik ürünleri uzun yıllardır kullanmakta olduklarını ve bu sayede ekosisteme zarar vermeden sivrisinek mücadelesi gerçekleştirdiklerini görmekteyiz.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Güzelyurt Belediyesi Yetkilisi Kemal Kayan ise; yapılan biyolojik larvasit uygulamalarının sudaki diğer canlılara hiçbir zararlı etkisinin olmadığını belirterek; kirli su da olsa temiz su da olsa larva mücadelesinde kullandığımız ürünlerin ekosisteme giriş yaptığını bildiğimiz için tüm dünyada gerçekleştirildiği gibi doğa dostu biyolojik ürünler tercih ediyoruz. Dolayısıyla alanda yeni başlayan bu canlı yaşamının ve hassas dengenin korunmasını oldukça önemsiyoruz. Bugün itibariyle başlatmış olduğumuz -2021-Biyolojik Sivrisinek Mücadele Programı Güzelyurt’un diğer kesimlerindeki sivrisinek üreme kaynaklarının programa dahil edilmesiyle sezon boyunca devam edecektir ” dedi