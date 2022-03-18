  • BIST 2.142,36
  • Altın 920.297
  • Dolar 14.8026
  • Euro 16.3356
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’nin Aydın ili Efeler Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı

» »
Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’nin Aydın ili Efeler Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı
Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’nin Aydın ili Efeler Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı

Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’nin Aydın ili Efeler Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Güzelyurt Belediyesi ile Efeler Belediyesi kardeş şehir oldu. İki belediye arasında ‘kardeş şehir' protokolü, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından imzalandı.

Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Güzelyurt Belediye Meclis üyeleri ile Efeler Belediye meclis üyeleri katıldı. Protokol töreninde iki şehrin tanıtım filmleri gösterildi.

ÖZÇINAR

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Efeler ile Güzelyurt kardeşliğinin ebediyen sürmesini diledi.

Özçınar; “Güzel kentimizin üretim noktasındaki bir yer olması, Aydın'ın Efeler ilçesiyle birlikte başarabilme beceresini göstereceğimize inanıyorum. Üretimin olduğu yerde kadın elinin değmesi de bir farklılıktı. Bu proje, Türkiye Belediyeler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeler Birliği'nin ortak projesi şeklinde olması bizler için önemli. Bu kardeşliğin ebediyen devam etmesi, yapacağımız çalışmalarla değer bulması en büyük dileğimdir” dedi.

ATAY

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise iki kent arasında gelişen dostane ilişkilerin “kardeş şehir” protokolü imzalanmasıyla taçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Atay şöyle konuştu:

 “Belediyeler Birliği'nin projesinde, 200 belediyenin başvurduğu Güzelyurt Belediyesi'ne destek olacak kardeş şehirlerarasından Efeler Belediyemiz seçildi. Başvuran belediyeler arasından seçilmemizin gereğini yapmak durumundayız. Ortak değerlerimiz var, ürünlerimiz var; değerlerimizi, ürünlerimizi yaşama geçireceğiz. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracağız, güzelleştireceğiz ve zenginleştireceğiz. Güzel bir birlikteliği yaşayacağız.”

“EFELER’DEN GÜZELYURT’A UZANAN ENGİNARIN YOLCUĞU”

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından finanse edilecek “Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu” adlı proje, Efeler ile Güzelyurt Belediyeleri tarafından yürütülecek.

Güzelyurt ilçesinde proje kapsamında üretilecek enginarların katma değeri arttırılacak; işleme, saklama ve paketleme faaliyetlerinin yapıldığı bir tesis oluşturularak bölgede kadın istihdamının desteklenmesi sağlanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı18 Mart 2022 Cuma 13:16
  • Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’nin Aydın ili Efeler Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı18 Mart 2022 Cuma 13:10
  • Çanakkale şehitleri, Gazimağusa’da da düzenlenen törenle anıldı18 Mart 2022 Cuma 13:05
  • Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi18 Mart 2022 Cuma 13:01
  • Sucuoğlu: Yaşlıların insan onuruna yakışır bir şekilde bakım görmelerinin en doğal hakları18 Mart 2022 Cuma 12:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onların gönlünü hoş tutmak kültürümüzün bir parçası18 Mart 2022 Cuma 11:31
  • Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt tahliyesi başlatılacak18 Mart 2022 Cuma 11:03
  • Töre, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı18 Mart 2022 Cuma 11:01
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor18 Mart 2022 Cuma 10:58
  • Çavuşoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı18 Mart 2022 Cuma 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti