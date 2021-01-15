  • BIST 1.530
  • Altın 442,269
  • Dolar 7,4402
  • Euro 9,0244
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı!

Güzelyurt Belediyesi Yatırımlarına Devam Ediyor

» »
Güzelyurt Belediyesi kent genelinde yatırımlarına devam ediyor.
Güzelyurt Belediyesi Yatırımlarına Devam Ediyor

Güzelyurt Belediyesi kent genelinde yatırımlarına devam ediyor.

Güzelyurt Belediyesi Ekim 2020 tarihinde çıkmış olduğu Belediye Sınırları İçerisinde Asfalt Kaplama İşleri İhalesi, Bostancı Şube Binası Projesi Yapım İşleri İhalesi ve Kent Park Kafe Projesi Yapım İşleri İhalesini alan şirketlerle sözleşmeleri bugün imzaladı.

 

Güzelyurt Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi Kira ve İhale Komisyon üyeleri Mustafa Momin, Coşkun Talihsiz, Uğur Saygılı, Gersa  Construction  Ltd Direktörü Savaş Gerçek ve Capiton Construction Ltd yetkilisi Nejat Hatipoğlu katıldı.

 

Yüklenici olarak, Belediye Sınırları İçerisinde Asfalt Kaplama İşleri İhalesini alan Capiton Construction Ltd Yetkilisi Nejat Hatipoğlu ve Bostancı Şube Binası Projesi Yapım İşleri İhalesi ile Kent Park Kafe Projesi Yapım İşleri İhalesini alan Gersa Construction Ltd Direktörü Savaş Gerçek sözleşmelere imza koydu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt’ta 29 Ekim çoskusu29 Ekim 2020 Perşembe 14:14
  • 52 yaşındaki Aliye Ağırbaş hayatını kaybetti23 Ekim 2020 Cuma 22:14
  • AKDER OLAĞAN GENEL KURULA DAVET23 Ekim 2020 Cuma 10:23
  • Türk Asıllı Şahin’in “Habeas Corpus Ad Subjiciendum” Talebi10 Ekim 2020 Cumartesi 10:53
  • Tarım Bakanlığı duyurdu: “16.00’da baraja su verilecek”06 Ekim 2020 Salı 12:25
  • Çaldıkları eşyaları hurdacıya satan iki kişi tutuklandı27 Eylül 2020 Pazar 12:32
  • Motor kazası, 1 yaralı var19 Eylül 2020 Cumartesi 18:44
  • Bahçesinde ölü bulundu13 Eylül 2020 Pazar 23:35
  • Güzelyurt Belediyesi Çocuk Parklarını Kullanıma Kapattı09 Eylül 2020 Çarşamba 12:55
  • İğrençlik 2 kız çocuğuna cinsel taciz!08 Eylül 2020 Salı 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti