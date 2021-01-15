Güzelyurt Belediyesi Yatırımlarına Devam Ediyor

Güzelyurt Belediyesi kent genelinde yatırımlarına devam ediyor.
Güzelyurt Belediyesi Ekim 2020 tarihinde çıkmış olduğu Belediye Sınırları İçerisinde Asfalt Kaplama İşleri İhalesi, Bostancı Şube Binası Projesi Yapım İşleri İhalesi ve Kent Park Kafe Projesi Yapım İşleri İhalesini alan şirketlerle sözleşmeleri bugün imzaladı.
Güzelyurt Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi Kira ve İhale Komisyon üyeleri Mustafa Momin, Coşkun Talihsiz, Uğur Saygılı, Gersa Construction Ltd Direktörü Savaş Gerçek ve Capiton Construction Ltd yetkilisi Nejat Hatipoğlu katıldı.
Yüklenici olarak, Belediye Sınırları İçerisinde Asfalt Kaplama İşleri İhalesini alan Capiton Construction Ltd Yetkilisi Nejat Hatipoğlu ve Bostancı Şube Binası Projesi Yapım İşleri İhalesi ile Kent Park Kafe Projesi Yapım İşleri İhalesini alan Gersa Construction Ltd Direktörü Savaş Gerçek sözleşmelere imza koydu.
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