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Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi!

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Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi!
Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Fevzi Çakmak Caddesi, 20 Temmuz Sokak, Marmara Sok ve Çaldıran Sokak bölgelerine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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