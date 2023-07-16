Güzelyurt - Lefkoşa yolunda kaza... 4 yaralı

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda Mevlevi Çemberi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Kazada van araç devrilirken, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar ambulansla Dr. Burhan Nalbant Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olay yerinde…
Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda Mevlevi Çemberi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Kazada van araç devrilirken, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar ambulansla Dr. Burhan Nalbant Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olay yerinde…
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