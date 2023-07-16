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Güzelyurt - Lefkoşa yolunda kaza... 4 yaralı

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Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda Mevlevi Çemberi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Güzelyurt - Lefkoşa yolunda kaza... 4 yaralı

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda Mevlevi Çemberi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Kazada van araç devrilirken, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulansla Dr. Burhan Nalbant Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde…

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