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Güzelyurt Portakal Festivalı sürüyor... Tavla Turnuvası’nın birincisi Yasar Doğu oldu

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Güzelyurt Portakal Festivalı sürüyor... Tavla Turnuvası’nın birincisi Yasar Doğu oldu
Güzelyurt Portakal Festivalı sürüyor... Tavla Turnuvası’nın birincisi Yasar Doğu oldu

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Con Kahve sponsorluğunda düzenlenen Tavla Turnuvası 26-30 Haziran tarihlerinde Festival Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. 

Final karşılaşmalarında Yaşar Doğu  birinci, Ahmet Boğaç ikinci, Gürhan Hacımevlüt üçüncü, Ahmet Alşan dördüncü oldu.

 Turnuvada Con Kahve, bayan yarışmacılara özel ödül verirken, turnuvaya katılan tüm yarışmacılara eşantiyon hediyeler sundu ve turnuva süresince kahve ikramında bulundu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar turnuvanın sponsoru Con Kahve Direktörü Çetin Şadi’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

45. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam festival havuz başında konser de gerçekleşti. SOS orkestrası eşliğinde Işık Gökmen ve konuk sanatçılar Murat Mermer ile Murat Ongun Eres sahne aldı.

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