Güzelyurt’ta bazı bölgelerde bugün 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Güzelyurt içesine bağlı Şht. Gani Gümüş Sok., Mehmet Sokollu Sok., Alpay Başaran Sok., Ali Avcı Sok., Sosyal Sigortalar Dairesi ve civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

“Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”