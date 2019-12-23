Güzelyurt'ta Sol Hareket tarafından 'ikinci el kitap pazarı' etkinliği düzenlendi.

Sol Hareket Omorfo (Güzelyurt) İlçe Komitesi, ikinci el kitap pazarı etkinliği düzenledi.

“Eski, ikinci el kitap yoktur. Okumadığınız, okumak için aldığınız her kitap yeni bir kitaptır. Yeni bir heyecan, yeni bir yolculuğa çıkmaktır” şiarı ile düzenlenen etkinlik, 21 Aralık Cumartesi günü saat 09:00-16:00 saatleri arasında Güzelyurt Açık Pazar’da gerçekleşti.

Kitap paylaşma ve kitap okuma farkındalığı yaratmak hedefi ile gerçekleşen etkinliğe halkın katılımı ve ilgisi yoğun oldu.