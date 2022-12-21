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Güzelyurt'ta Vahim Zarar ve Ciddi Darp 

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Güzelyurt'ta Vahim Zarar ve Ciddi Darp 
Güzelyurt'ta Vahim Zarar ve Ciddi Darp 

20.12.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, bir ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan yartışma sonucu, T.H.(E-52), C.H.(E-24) ve A.H.(E-20) bir taraf olup, diğer taraf olan S.G.(E-50)’yi ciddi şekilde darp edip, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır.

Olay sırasında S.G. ise, T.H.’nin yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmiştir. Bahse konu şavhıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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