‘H5N8 kuş gribi’nin insana bulaştığı ilk kez tespit edildi...DSÖ haberdar edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede ‘A (H5N8)’ kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede ‘A (H5N8)’ kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.

AA’nın aktardığına göre başkent Moskova’da basın toplantısında bilgi veren başkan, kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin yedi çalışanında Vektör Araştırma Merkezi’nin bilim insanları tarafından tespit edildiğini söyledi.

Popova, “Bu çiftlikte, Aralık 2020’de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır” dedi.

Kuş gribine yakalananların kendisini iyi hissettiğini aktaran Popova, söz konusu virüsün insandan insana geçmediğinin altını çizdi.

Popova, bu konuda Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini kaydetti.

Vektör Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov da insanda kuş gribini tespit eden test sistemini ve virüse karşı aşı geliştirebileceklerini duyurdu.