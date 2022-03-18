  • BIST 2.142,36
  • Altın 920.297
  • Dolar 14.8026
  • Euro 16.3356
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Haberlerde İntihar Girişimi Videolarına Kınama Kararı

» »
Medya Etik Kurulu, 11 Mart 2022’de ülkemizde maydana gelen intihar girişimi ile ilgili bazı yayın organlarının haberi veriş biçiminin endişe verici olduğunun tespit edildiğini belirterek söz konusu internet gazetelerinin kınanması yönünde karar üretti.
Haberlerde İntihar Girişimi Videolarına Kınama Kararı

Medya Etik Kurulu, 11 Mart 2022’de ülkemizde maydana gelen intihar girişimi ile ilgili bazı yayın organlarının haberi veriş biçiminin endişe verici olduğunun tespit edildiğini belirterek söz konusu internet gazetelerinin kınanması yönünde karar üretti.

MEK açıklamasında, intihar ve intihar girişimine ilişkin haberlerin özendirici nitelikte ve genişlikte yapılmaması gerektiğinin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 13. Maddesinde açıkça belirtildiği vurgulanarak, olayı başından sonuna sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Gündem Kıbrıs Gazetesi ile söz konusu gazetenin yayınını kendi sitesinden aktaran ve bülteninde yer veren  Kıbrıs Haber ve Gynık Gazetelerini oy çokluğuyla alınan karar uyarınca kınadı.

MEK GAZETECİLİK MESLEK İLKELERİ 13. MADDESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İntihar ve intihar girişimine yönelik haberlerin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmayacak ve özendirici olmayacak şekilde sınırlı olarak kullanılmasının ve olaya ilişkin görsellerin yayınlanmamasına ilişkin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin açık hükümler içerdiğini belirten Medya Etik Kurulu, izleyici artırmak amacıyla gazetecilerin bu tür eylemleri etik ilkeleri ihlal ederek yayınlamasının endişe verici olduğunu belirtti.

Gazetecilik Meslek İlkelerinin “İntihar olayları hakkında, haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçınılmalı, olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayımlanmamalıdır.” şeklindeki 13. maddesine dikkat çekilen MEK açıklamasında, gerek basılı gerek elektronik gerekse internet medyasında görev alan gazetecilerin bu konuda hassasiyet göstermesi istendi.

ÜÇ İNTERNET GAZETESİ KINANDI

Medya Etik Kurulu açıklamasında, konuya ilişkin kınama kararının gerekçelerine detaylı bir şekilde yer verdi. Buna göre olayın gerçekleştiği 11 Mart 2022 tarihinde, Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin olay yerinden intihar girişimini başından sonuna sosyal medya hesabından canlı yayınladığı, sonrasında ilgili videoyu haberleştirerek internet sitesinde yer verdiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin yayınının Kıbrıs Haber’in sosyal medya hesabından yayınladığı, Gıynık Gazetesi’nin ise yine intihar girişimine ilişkin videoya hem sosyal medya hesabında yer alan haber bülteninde hem de internet gazetesinde görsellerle birlikte yayınladığı ifade edildi. Açıklamada, bahsi geçen internet gazetelerinin Medya Etik Kurulu’nca kınanmasına karar verildiği ifade edildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı18 Mart 2022 Cuma 13:16
  • Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’nin Aydın ili Efeler Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı18 Mart 2022 Cuma 13:10
  • Çanakkale şehitleri, Gazimağusa’da da düzenlenen törenle anıldı18 Mart 2022 Cuma 13:05
  • Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi18 Mart 2022 Cuma 13:01
  • Sucuoğlu: Yaşlıların insan onuruna yakışır bir şekilde bakım görmelerinin en doğal hakları18 Mart 2022 Cuma 12:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onların gönlünü hoş tutmak kültürümüzün bir parçası18 Mart 2022 Cuma 11:31
  • Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt tahliyesi başlatılacak18 Mart 2022 Cuma 11:03
  • Töre, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı18 Mart 2022 Cuma 11:01
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor18 Mart 2022 Cuma 10:58
  • Çavuşoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı18 Mart 2022 Cuma 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti