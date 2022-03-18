Haberlerde İntihar Girişimi Videolarına Kınama Kararı

Medya Etik Kurulu, 11 Mart 2022’de ülkemizde maydana gelen intihar girişimi ile ilgili bazı yayın organlarının haberi veriş biçiminin endişe verici olduğunun tespit edildiğini belirterek söz konusu internet gazetelerinin kınanması yönünde karar üretti.

Medya Etik Kurulu, 11 Mart 2022’de ülkemizde maydana gelen intihar girişimi ile ilgili bazı yayın organlarının haberi veriş biçiminin endişe verici olduğunun tespit edildiğini belirterek söz konusu internet gazetelerinin kınanması yönünde karar üretti.

MEK açıklamasında, intihar ve intihar girişimine ilişkin haberlerin özendirici nitelikte ve genişlikte yapılmaması gerektiğinin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 13. Maddesinde açıkça belirtildiği vurgulanarak, olayı başından sonuna sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Gündem Kıbrıs Gazetesi ile söz konusu gazetenin yayınını kendi sitesinden aktaran ve bülteninde yer veren Kıbrıs Haber ve Gynık Gazetelerini oy çokluğuyla alınan karar uyarınca kınadı.

MEK GAZETECİLİK MESLEK İLKELERİ 13. MADDESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İntihar ve intihar girişimine yönelik haberlerin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmayacak ve özendirici olmayacak şekilde sınırlı olarak kullanılmasının ve olaya ilişkin görsellerin yayınlanmamasına ilişkin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin açık hükümler içerdiğini belirten Medya Etik Kurulu, izleyici artırmak amacıyla gazetecilerin bu tür eylemleri etik ilkeleri ihlal ederek yayınlamasının endişe verici olduğunu belirtti.

Gazetecilik Meslek İlkelerinin “İntihar olayları hakkında, haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçınılmalı, olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayımlanmamalıdır.” şeklindeki 13. maddesine dikkat çekilen MEK açıklamasında, gerek basılı gerek elektronik gerekse internet medyasında görev alan gazetecilerin bu konuda hassasiyet göstermesi istendi.

ÜÇ İNTERNET GAZETESİ KINANDI

Medya Etik Kurulu açıklamasında, konuya ilişkin kınama kararının gerekçelerine detaylı bir şekilde yer verdi. Buna göre olayın gerçekleştiği 11 Mart 2022 tarihinde, Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin olay yerinden intihar girişimini başından sonuna sosyal medya hesabından canlı yayınladığı, sonrasında ilgili videoyu haberleştirerek internet sitesinde yer verdiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin yayınının Kıbrıs Haber’in sosyal medya hesabından yayınladığı, Gıynık Gazetesi’nin ise yine intihar girişimine ilişkin videoya hem sosyal medya hesabında yer alan haber bülteninde hem de internet gazetesinde görsellerle birlikte yayınladığı ifade edildi. Açıklamada, bahsi geçen internet gazetelerinin Medya Etik Kurulu’nca kınanmasına karar verildiği ifade edildi.