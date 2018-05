Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, ülkede çocuklara yönelik koruma politikası olmadığını kaydetti.

Dernek, dün yaşanan cinayetle ilgili yazılı açıklama yaparak, medya kuruluşlarına, bu süreçte haberleri her yaştan bireyin takip ettiği bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu.

“28 Mayıs’ta Kıbrıs’ta meydana gelen bir cinayet ile ilgili ülkenin dört bir yanında yaşanan bu acı olayla ilgili halkımızın büyük bir üzüntü ve öfke içinde olduğunu görmekteyiz” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Ancak yaşanan bu olay ülkemizde uzun zamandır var olan çocuğa yönelik istismar konusundaki eksiklerimizi bir kez daha gözler önüne sermektedir. Dün yaşanan olay ülkemizin çocuklara yönelik bir koruma politikasının olmaması, yasaların çok eski ve yetersiz kalmasının, devletimizin bu konuda yeterli önlemleri alamamasının korkunç bir sonucudur.”

“ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI OLUŞTURULMALI”

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği açıklamasında, devlet yetkililerinin, sivil toplum örgütlerinin, hukukçuların, akademisyenlerin, ruh sağlığı çalışanlarının bir an önce bir araya gelerek çocuk haklarını savunmak ve çocuk istismarını önleyebilmek adına “Çocuk Koruma Politikaları” oluşturması gerektiği ifade edildi.

“HABERLERİ HER YAŞTAN BİREY TAKİP EDİYOR”

Açıklamada medya kuruluşlarına, “Bu süreçte medya kuruluşlarının bu konudaki haberleri her yaştan bireyin takip ettiği bilinciyle ihtiyatlı davranarak haber yapmalarını rica ediyoruz” çağrısında da bulunuldu.