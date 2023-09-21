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Hafta sonu ralli heyecanı yaşanacak

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, 2.Aveon Sigorta Rallisi, 23-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılıyor.
Hafta sonu ralli heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, 2.Aveon Sigorta Rallisi, 23-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılıyor. Cemsa Seyirci Özel Etabı ile başlayacak olan rallide 17’si Seyirci Özel Etabı olmak üzere toplam 36 ekip kayıt yaptırdı.

Cumartesi gece Cemsa Seyirci Özel Etabı geçilecek

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın altıncı ayağı olan 2.Aveon Sigorta Rallisi, Lefkoşa’da, 2 günlük programla yapılacak. Aveon Sigorta’nın yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Deniz Yağızerler Şoför Okulu, Near East Bank, NHG Construction, Chagla Car Care, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Eurol ve Galif Meyhanesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü Lefkoşa Surlar İçi’nde bulunan Avlu Nicosia’dan saat 19.00’da start alacak. Startın ardından ekipler ikili çıkış şeklinde yapılacak olan Cemsa Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler. Cemsa Seyirci Özel Etabı 20.00’da başlayacak.

Pazar günü Meriç, Balıkesir ve Dikmen etapları geçilecek

24 Eylül 2023 Pazar günü ise Meriç, Balıkesir ve Dikmen bölgelerinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının Çetinkaya’da kurulacağı rallinin ikinci günü, 13 kilometre uzunluğundaki Meriç Etabı’nın 09.38 ve 10.41’de iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Ardından ekipler bu kez 12.24 ve 13.27’de iki kez art arda 10 kilometrelik Balıkesir Etabı’nı geçecekler ve servis alacaklar. Daha sonra ise 17.00 ve 17.53’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Dikmen Etabı geçilecek ve Avlu Nicosia’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

Ömer Yıldız ve Çağkan Bozalanlar R5 ile yarışacak, Türkiye’den GMG Racing iki araçla katılacak

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 6 farklı sınıfta toplam 19 ekip kayıt yaptırdı. 2.Aveon Sigorta Rallisi’nde, Ömer Yıldız’ın, Ahmet Özerdem’in Co-pilotluğunda, Ford Fiesta R5 ile yarışa kayıt yaptırmasıyla Sınıf 2’de 4 ekip mücadele edecek. Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi de bu yarışa Skoda Fabia R5 ile kayıt yaptırdı ve çekişmenin büyük olacağının sinyalleri verildi. Sınıf N’de 5, Sınıf 1’de 4, Sınıf R’de 2 ve Sınıf 3’te 4 araç mücadele edecek. Türkiye’den GMG Racing Team ise İskele Rallisi’nde olduğu gibi Sınıf N ve Sınıf 3’te iki araçla yarışa katılacak.

2.Aveon Sigorta Rallisi Kayıt Listesi:

 No.TakımPilotCo-PilotAraçSınıf
11Goodyear Racing TeamÇağkan BozalanlarHasan OdunSkoda Fabia R52
22NEU Drift Racing TeamEnver HaskasapHalil MullaSkoda Fabia R52
33Goodyear Racing TeamOktay ÇocukHüseyin ÇocukMitsubishi Lancer Evo IXN
44Bilgimer Rally TeamSelen BilgimerAli Burhan SevilMitsubishi Lancer Evo VI1
55Stage Cars Rally TeamÖmer YıldızAhmet ÖzerdemFord Fiesta R52
66Zaim Kömürleri Rally TeamÖnder ZaimBarış HürkolMitsubishi Lancer Evo IXN
77Kıbrısonline Rally TeamMehmet KamiloğluAhmet GürünMitsubishi Lancer Evo X R42
88 İbrahim Yolcu ArgünHande KüfiMitsubishi Lancer Evo IXN
99 Hakan BiricikAhmet BiricikSubaru Impreza1
1010GMG Racing TeamGürol BaranlıAlperen TetikSubaru ImprezaN
1111Bilgimer Rally TeamSadık BilgimerBuse BilgimerMitsubishi Lancer Evo VIII1
1212 Hüseyin YarkınerÜmit KoçakMitsubishi Lancer Evo VIII1
1314GMG Racing TeamOsman CeylanBatuhan DoğanFiat Egea3
1415Karaduman Rally TeamÖzhan KaradumanSerdar KumruFiat Palio3
1516Karaduman Rally TeamOsman PozanAyhan ErtuğrulPeugeot 2063
1617 Umut SularAhmet SularHonda Civic3
1718Stage Cars Rally TeamZeki DemirdeşKani AvkıranMitsubishi Lancer Evo IXN
1819 Tolga GüllüZeliha GüllüCanam MaverickR
1920 Akay AkbilArkın ŞevketoğluCanam MaverickR
00 Burak EmingilEmin EmingilSuzuki Vitara 

 

2.Aveon Sigorta Rallisi Cemsa Seyirci Özel Etabı Kayıt Listesi:

 No.PilotAraç
200Tanju CandaşRenaultSport Cup RS
21X1Mehmet AdalıFord Escort
22X2Ali Güran TahsinMazda Mx5
23X3İbrahim YücebaşToyota Soarer
24X4Ahmet ÖksüzoğlularıNissan Silvia
25X5Kemal TopçuoğluHonda Civic
26X6Ahmet BağrıaçıkNissan Skyline
27X7Hasan KarlıtaşHonda Civic
28X8Behic TopcuHonda Civic
29X9Doğa KoyuncuMitsubishi Lancer Evo IX
30X10Emre ErosalFord Fiesta Proto
31X11Ali KöroğluMini
32X12Sarp ToprakNissan 350z
33X13Özgür ÇetinNissan Silvia
34X14Muhammet DağdaşNissan 350z
35X15Can YılmazNissan Silvia
36X16Orhan KeleşNissan Silvia
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