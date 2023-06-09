  • BIST 5.562,89
  • Altın 1483.954
  • Dolar 23.4916
  • Euro 25.3428
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Hafta sonu yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yer yer sağanak beklendiğini bildirdi.
Hafta sonu yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 8-14 Haziran tarihlerin kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, bugün parçalı bulutlu zamanla az bulutlu, hafta sonu az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu ve Çarşamba az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimler 31 - 34 ºC, diger günlerde ve sahillerde periyod boyunca ise 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağanak yağmur bekleniyor06 Haziran 2023 Salı 10:17
  • Hava Bugün Nasıl Olacak06 Haziran 2023 Salı 08:25
  • Hava Bugün Nasıl Olacak05 Haziran 2023 Pazartesi 08:11
  • Hava Bugün Nasıl Olacak04 Haziran 2023 Pazar 09:27
  • En Çok Yağış Nereye Düştü03 Haziran 2023 Cumartesi 13:17
  • Yağışlı Hava Sürecek03 Haziran 2023 Cumartesi 10:40
  • Hava Bugün Nasıl Olacak03 Haziran 2023 Cumartesi 08:25
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?02 Haziran 2023 Cuma 17:35
  • Ülkede yağmur etkili olacak02 Haziran 2023 Cuma 09:30
  • Yarın yer yer yağmur bekleniyor01 Haziran 2023 Perşembe 09:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti