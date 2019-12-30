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Haftalık trafik raporu: 1 ölü, 16 yaralı

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KKTC’de son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik çarpışmalarında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Haftalık trafik raporu: 1 ölü, 16 yaralı

Polis Basın Subaylığı’nın haftalık trafik raporuna göre, 23 – 29 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 68 trafik çarpışmasının 20 tanesi süratli araç kullanmak, 11’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak ve 13’ü diğer etkenlerden kaynaklandı.

Toplam 456 bin 78 TL’lik maddi hasar tespit edilen trafik çarpışmalarının 26’sı Lefkoşa, 22’si Girne, 11i Gazimağusa, 6’sı iskele 3’ü de Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Öte yandan aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 6 bin 706 araç sürücüsünden 750’siyle ilgili ileri işlem yapıldı.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 105’i süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 25’i dikkatsiz sürüş yapmak, 110’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerin 21’i alkollü araç kullanmak, 70’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 112’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 31’i muayenesiz araç kullanmak, 21’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan ceza yedi.

14’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 205’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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