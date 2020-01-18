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Hakan Şükür: ABD'de güvendiğim insanlar tarafından dolandırıldım, tüm birikimimizi kaybettik

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Darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür, ABD'de güvendiği insanlar tarafından dolandırıldığını ve tüm birikimini kaybettiğini açıkladı.
Hakan Şükür: ABD'de güvendiğim insanlar tarafından dolandırıldım, tüm birikimimizi kaybettik

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür, YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Şükür, ABD'de güvendiği kişiler tarafından dolandırıldığını ve bunun sonucunda tüm birikimini kaybettiğini söyledi:

“Burada da hem onu da söyleyeyim arkadaşlar, onunla ilgili de bir soru gelmiş. Amerika'da yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım ben. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Yani bir işi bilmemek veya bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır.

'Esnaflık bilmediğimiz için, lisan bilmediğimiz için bazı hatalar yaptık'

Ben buraya kendi çapımda çocuklarımın sigortasını bozarak, İsviçre'de biraz da birikimimizi getirmiştik. Bunların hepsini biz kaybettik. Esnaflık bilmediğimiz için lisan bilmediğimiz için bazı hatalar yaptık, yanlışlar yaptık kaybettik.

Bunların içerisinden çıkabilmek çok zor. Yani bir tarafta ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz, Türkiye'den gelmişsiniz, ayakta kalmaya çalışıyorsunuz, güvendiğiniz insanlarla bir şey yapalım derken bir de onlardan tokadı yiyorsunuz. Sınav içerisinde sınav derler ya öyle bir şey.

'Kimseyle görüşmüyoruz'

Bunları yaşamak beni ve aileme tabi ki çok yıprattı. İçe kapandık. Kimseyle görüşmüyoruz. Çocuklarımızın eğitimine kendimizi adadık.”

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