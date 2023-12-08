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Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı!

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İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı olarak görülen bir kişi Hollanda’da yakalanırken, zanlının Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.
Halil Falyalı cinayetinin zanlısı Hollanda’da yakalandı!

Girne’de geçen yıl iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırının faili olduğu belirtilen bir kişi Hollanda’da yakalandı.

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta çifte cinayet işlediğinden şüphelenilen zanlının, bu hafta başında Lahey yakınlarındaki Zoetermeer kasabasında düzenlenen bir operasyonda yakalandığı bildirildi.

Polise göre zanlı, 8 Şubat 2022’de Girne’de iş insanı Halil Falyalı ile şoförüne yönelik saldırıyı gerçekleştirdi.

Hollanda polisinin, Türk emniyet birimlerinin uyarısı üzerine zanlıyı takibe aldığı ve Zoetermeer’e yerleşmeye çalıştığını tespit ettiği belirtildi.

Çarşamba öğleden sonra Lahey’de sorgu hakiminin karşısına çıkan zanlı tutuklandı. Zanlının Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Girne’ye bağlı Çatalköy'de meydana gelen olayda, Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araç otomatik silahlarla taranmıştı.

Evine yakın bir noktada pusuya düşürülen ve vücuduna 16 mermi isabet eden Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra, cinayetle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim’de görülen davada, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez hakkında, "planlayarak kasten öldürme" ve "Suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Savcı, Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs adlı sanıkların ise "planlı cinayete yardım" ve "suç örgütüne üyelik" suçlarından 33 yıldan 46 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Firari sanık Cemil Önal'ın dosyasının ayrıldığı dava, sanıklara savunma yapmaları için süre verilmesi için ertelendi.

Halil Falyalı’nın ismi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medyada paylaştığı videolardaki iddialarla gündeme gelmişti.

Sedat Peker, Falyalı'nın Kıbrıs'ta uyuşturucudan elde edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu öne sürmüştü.

Falyalı’nın adı, yasa dışı bahisle de bağlantılıydı. 2016 yılında Türkiye'deki bir yasa dışı bahis operasyonuna dair haberde, Falyalı'nın "Türkiye'yi yıllık 12 milyar dolar zarara sokan bahis çetesini koruduğu" belirtildi.

Halil Falyalı, cinayetten yaklaşık bir ay önce cezaevinden tahliye edilmişti.

Sahibi olduğu kumarhanede çalışan bir kişiyi, kasadan izinsiz para aldığı iddiasıyla önce alıkoymak, ardından darp etmek ve zorla vekalet imzalatmak suçlamasıyla aranan Falyalı, 14 Ekim 2021’de 3 zanlıyla beraber teslim oldu.

Bir süre tutuklu kalan Falyalı, kalp rahatsızlığı geçirdiği gerekçesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu dönemde Kıbrıslı bazı siyasetçi ve iş insanlarına ait olduğunu belirttiği cinsel içerikli görüntüler gündeme yansıdı.

Gazeteci Erk Acarer, "Falyalı'nın cezaevinden çıkmak için pazarlık başlattığı, bürokrat ve siyasilere müstehcen kasetler üzerinden baskı yaptığı iddiaları olduğunu" duyurdu.

Aralık 2021’de Falyalı ve beraberindeki 3 zanlı, haklarındaki davaların geri çekilmesi nedeniyle serbest bırakıldı. 8 Şubat 2022’de de Falyalı’ya yönelik silahlı saldırı gerçekleşti.

Kaynak: BBC Türkçe

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