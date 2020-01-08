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Hamaney İran'ın saldırısının ardından ilk kez konuştu: ABD'nin yüzüne tokadı indirdik

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran’ın Irak’taki Amerikan üslerini füzeyle vurmasını "yüzlerine tokadı indirdik" şeklinde nitelendirdi, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin "direnişe yol açtığını” söyleyerek, “Onun şehitliğinin yol açtıkları karşısında eğ
Hamaney İran'ın saldırısının ardından ilk kez konuştu: ABD'nin yüzüne tokadı indirdik

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran’ın Irak’taki Amerikan üslerini füzeyle vurmasını "yüzlerine tokadı indirdik" şeklinde nitelendirdi, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin "direnişe yol açtığını” söyleyerek, “Onun şehitliğinin yol açtıkları karşısında eğiliyorum” dedi.

Dün akşam onların (ABD'nin) yüzüne tokadı indirdik. ABD’nin yozlaşmış rejiminin bölgedeki varlığı sona ermeli."

Quote Message: Şehit Süleymani sadece cesur değil, aynı zamanda insiyatif alan bir insandı. Attığı her adımın arkasında bilgelik, mantık vardı. Siyasi alanda da böyleydi. (…) Askeri güç gerekmediğinde, askeri güç kullanmazdı. Kendisi tehlikede olsa bile, çalışma arkadaşlarının hayatını korumada çok dikkatliydi. İran’daki faaliyetlerine baktığımızda, taraflı değildi, ama devrimin savunucuydu. Devrimi savunmak kırmızı çizgisiydi."

Şehit Süleymani sadece cesur değil, aynı zamanda insiyatif alan bir insandı. Attığı her adımın arkasında bilgelik, mantık vardı. Siyasi alanda da böyleydi. (…) Askeri güç gerekmediğinde, askeri güç kullanmazdı. Kendisi tehlikede olsa bile, çalışma arkadaşlarının hayatını korumada çok dikkatliydi. İran’daki faaliyetlerine baktığımızda, taraflı değildi, ama devrimin savunucuydu. Devrimi savunmak kırmızı çizgisiydi."

 
Quote Message: ABD, Irak’ı Suudi Arabistan rejimine dönüştürmeye çalışıyor, Irak’ı sağılacak ineğe çevirmeye çalışıyor. Irak’taki liderler buna direndi, Kasım Süleymani danışmanlık yaparak bu amaca hizmet etti. Hizbullah’tan kurtulmak istediler, ki o Lübnan’ın İsrail’den bağımsızlığı için en önemli hareket."

ABD, Irak’ı Suudi Arabistan rejimine dönüştürmeye çalışıyor, Irak’ı sağılacak ineğe çevirmeye çalışıyor. Irak’taki liderler buna direndi, Kasım Süleymani danışmanlık yaparak bu amaca hizmet etti. Hizbullah’tan kurtulmak istediler, ki o Lübnan’ın İsrail’den bağımsızlığı için en önemli hareket."

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